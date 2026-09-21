Hallaron sin vida en Nogolí al hombre de 34 años que era buscado desde el sábado

La búsqueda de Cristian Daniel García, de 34 años, concluyó este lunes con el hallazgo de su cuerpo sin vida en la zona de Nogolí, en el norte de la provincia de San Luis.

García era buscado desde el sábado, luego de que saliera durante la mañana de su vivienda en la ciudad de San Luis sin informar cuál sería su destino. Su madre denunció la desaparición y se inició un operativo para localizarlo.

Las tareas se concentraron principalmente en Nogolí, localidad donde habría sido visto por última vez. Durante el fin de semana, vecinos y usuarios de redes sociales compartieron la búsqueda con el objetivo de aportar información sobre su paradero.

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial confirmó mediante un comunicado que el hombre fue encontrado sin vida.

El organismo judicial indicó que trabaja para establecer “las circunstancias y las causas del deceso”. Por el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre el lugar exacto del hallazgo ni sobre el resultado de las pericias.

Aunque circularon versiones preliminares acerca de una posible muerte autoinfligida, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente. La investigación continuará con las actuaciones correspondientes para determinar qué ocurrió.

Dónde pedir ayuda

El suicidio es una problemática compleja y multicausal que puede prevenirse mediante un abordaje temprano e integral, según el Ministerio de Salud de la Nación.

Quienes atraviesen una crisis emocional o necesiten acompañamiento pueden comunicarse con el Centro de Asistencia al Suicida al 135, al (011) 5275-1135 o al 0800-345-1435, desde cualquier punto del país. Ante una emergencia o un riesgo inmediato, se debe llamar al 911 o acudir al centro de salud más cercano.