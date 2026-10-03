Hallaron un cuerpo sin vida en un canal cercano a una escuela de San Miguel

Un cuerpo sin vida fue hallado este sábado por la mañana en la zona de un canal ubicada en cercanías de la escuela del paraje San Miguel, en el departamento Ayacucho.

Efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 5 tomaron conocimiento del hecho y resguardaron el lugar para permitir el trabajo del personal policial especializado.

Durante las próximas horas se realizará la necropsia del cuerpo, mientras continúan las tareas investigativas para establecer las circunstancias del hecho.

En la investigación interviene la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 6 de la Primera Circunscripción Judicial.