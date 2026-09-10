Hallaron una carta inédita de 1833 que relata la usurpación británica de las Islas Malvinas

Un documento histórico de casi dos siglos de antigüedad fue recuperado en Tucumán y aporta un valioso testimonio sobre la usurpación británica de las Islas Malvinas en 1833. Se trata de un oficio enviado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, al mandatario tucumano Alejandro Heredia.

El hallazgo fue realizado por especialistas del Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán durante tareas de recuperación, conservación y preservación del patrimonio documental.

Un testimonio escrito en 1833

El documento está compuesto por cuatro hojas y reconstruye la información que circuló entre las autoridades de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata tras los acontecimientos iniciados el 2 de enero de 1833 en las Islas Malvinas.

Su importancia radica no solamente en su antigüedad, sino también en que permite conocer cómo fue comunicada la ocupación británica a las autoridades provinciales de la época.

El oficio fue remitido por Balcarce, quien ocupaba la gobernación de Buenos Aires, a Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán.

Según explicó Javier Critto, director del Archivo Histórico, el destinatario también revela el peso político que tenía Tucumán dentro de la organización territorial de aquellos años. La actual República Argentina aún no se encontraba constituida bajo su organización definitiva y las provincias mantenían una dinámica política propia dentro de las Provincias Unidas.

La importancia histórica del hallazgo

Desde el Archivo Histórico de Tucumán destacaron que la recuperación forma parte del trabajo permanente destinado a preservar documentación relevante para la historia provincial y nacional.

Critto calificó el material como un “documento inédito y fundamental para nuestra memoria” y sostuvo que constituye un nuevo testimonio documental vinculado con la histórica reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas.

El valor del oficio también reside en que permite reconstruir el circuito de comunicaciones oficiales existente en 1833 y observar de qué manera las autoridades del territorio recibieron información sobre lo ocurrido en el Atlántico Sur.

La ocupación británica de 1833

El 3 de enero de 1833, fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas y desplazaron a las autoridades argentinas que se encontraban en el archipiélago.

Desde entonces, la Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, mientras el Reino Unido ejerce la administración de facto de las islas.

La recuperación de documentos contemporáneos a aquellos acontecimientos representa, por ese motivo, un aporte relevante para investigadores e historiadores que estudian los antecedentes políticos, administrativos y diplomáticos de la Cuestión Malvinas.

El documento será preservado en Tucumán

El hallazgo fue difundido durante un ciclo de conferencias organizado por el Archivo Histórico de la Provincia, institución que desarrolla tareas destinadas a conservar, digitalizar y socializar documentación de valor histórico.

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán, Raúl Albarracín, señaló que el objetivo es promover una “memoria activa”, mediante la preservación de documentos y la generación de espacios de formación y reflexión sobre distintos períodos de la historia argentina.

El Archivo Histórico funciona en 25 de Mayo 487, San Miguel de Tucumán, donde desarrolla actividades abiertas a la comunidad y conserva parte del patrimonio documental de la provincia.