Hantavirus en Argentina: ya son 102 los casos confirmados en la temporada 2025-2026

El hantavirus continúa presente en Argentina y, según el último reporte del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), durante las últimas dos semanas solo se notificó un nuevo caso correspondiente a una persona residente en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el total acumulado de contagios confirmados en la temporada 2025-2026 ascendió a 102 casos en todo el país.

El período analizado comprende desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la semana 17 de 2026, de acuerdo con el informe oficial al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Según los datos difundidos, la región Centro concentró el 54% de los casos confirmados, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde se registraron 43 contagios.

Sin embargo, la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA, con 0,60 casos por cada 100.000 habitantes. Allí se contabilizaron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.

Brote en el crucero MV Hondius

El informe epidemiológico también actualizó la situación del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que generó preocupación internacional durante la última semana.

Hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque: seis confirmados y dos probables, mientras que tres personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad.

Además, las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los contagios corresponden a la cepa Andes, una variante con circulación conocida en el sur de Argentina y Chile.

En ese contexto, la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia genética del virus detectado en el crucero presenta un alto grado de parentesco con cepas registradas en Neuquén durante 2018.

No obstante, las autoridades sanitarias aclararon que todavía no es posible establecer el origen exacto del brote, debido a que el denominado “caso índice” no había permanecido en zonas endémicas de la cepa Andes durante el período estimado de contagio.

Investigación epidemiológica y cooperación internacional

Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que continúa la investigación epidemiológica en conjunto con las autoridades sanitarias provinciales involucradas.

Además, el organismo nacional trabaja en el fortalecimiento de la cooperación internacional mediante el envío de insumos y asistencia técnica a los países afectados por el brote detectado en el crucero.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con secreciones o excrementos de roedores infectados. En Argentina, algunas regiones del sur y del norte del país presentan circulación endémica de distintas variantes del virus, incluida la cepa Andes.