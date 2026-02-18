Hazaña en el Cordón del Plata: un puntano y una villamercedina salvaron a un andinista y luego hicieron cumbre

Gabriel Guillar, presidente del Club de Montaña Inti Anti de San Luis, y Carina Tobares, docente de Villa Mercedes, protagonizaron una expedición histórica en el Cordón del Plata, en la provincia de Mendoza. Durante el ascenso, rescataron a un joven andinista que se encontraba inconsciente y al borde de la muerte, y luego lograron hacer cumbre en el imponente Cerro El Plata (5.968 msnm).

La travesía comenzó el 12 de febrero con el objetivo de alcanzar uno de los picos más desafiantes de la cordillera mendocina, ubicado entre la precordillera y la cordillera principal de los Andes. Lo que sería una expedición deportiva se transformó en un operativo de rescate en plena altura.

El 15 de febrero, a las 2 de la madrugada, Guillar y Tobares iniciaron el ataque final a la cumbre. A las 6, cuando habían alcanzado los 5.100 metros de altura, encontraron a Tristán Escribano, andinista mendocino de 25 años, inconsciente sobre la nieve.

Según la crónica difundida tras la expedición, el joven presentaba un cuadro severo de hipotermia, deshidratación y delirios tras haber pasado la noche a la intemperie, con temperaturas bajo cero y sin posibilidad de moverse.

De inmediato, los montañistas sanluiseños se comunicaron mediante handy con Diego Lizarraga, radioaficionado ubicado a más de 100 kilómetros, quien alertó a guardaparques y patrullas de rescate de Mendoza.

Mientras aguardaban apoyo, decidieron iniciar el descenso cargando equipo y asistiendo físicamente al joven durante cinco horas críticas, en condiciones extremas de frío y escasez de oxígeno.

El operativo fue exitoso: lograron bajarlo con vida.

🏔️ La cumbre después del rescate

Tras completar el auxilio, lejos de abandonar el desafío, el 16 de febrero a las 3 de la madrugada retomaron el ascenso.

Luego de diez horas de esfuerzo continuo, alcanzaron la cima del Cerro El Plata, a 5.968 metros sobre el nivel del mar, coronando una expedición que quedará en la memoria del montañismo regional.

🗓️ Cronología de la expedición

12 de febrero: Arribo a Vallecitos y trekking hasta Piedra Grande (3.300 msnm), donde pernoctaron.

13 de febrero: Ascenso hasta el campamento Salto Inferior (4.280 msnm).

14 de febrero: Suspensión del intento de cumbre por ráfagas de viento de hasta 80 km/h. Decisión de esperar y respetar las condiciones climáticas.

15 de febrero: Inicio del ataque a la cumbre. Hallazgo y rescate del andinista a 5.100 msnm.

16 de febrero: Retoman el ascenso y hacen cumbre en el Cerro El Plata.

La hazaña no solo representa un logro deportivo para el montañismo de San Luis y Villa Mercedes, sino también un ejemplo de solidaridad y compromiso en condiciones extremas. En la alta montaña, cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta vez, la vida ganó.