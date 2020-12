Herencia de Maradona: la lista de las propiedades, los bienes, las cuentas bancarias y las marcas

Anuncio

La muerte de Diego Armando Maradona abrió varios frentes de disputa entre familiares, ex parejas, descendientes y gente de su entorno. Uno de los más importantes quedó en torno a la herencia que dejó el ex director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Con la intención de aclarar el dinero que puede estar en pugna, Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, quien fuera el apoderado del campeón del mundo en México 1986 en sus últimos años, brindó detalles de la herencia en diálogo con Radio La Red.

“No hay propiedades en el acervo sucesorio de Diego Armando Maradona. Hay donaciones por anticipo de herencia y donaciones porque se le antojó a Diego, respecto de algunos bienes que en principio estarían dentro de un tercio del patrimonio. Habría que compararlo al momento en que se realizaron, y en principio no habría acción de colación porque los bienes donados tienen menos valor que el 33 por ciento del total de los bienes de Maradona”, comenzó su explicación el letrado.

Sin embargo, luego aclaró que el ex futbolista “les ha donado propiedades a parientes en línea ascendiente y descendiente y a hermanos. Ha cubierto a muchos de los herederos forzosos y algunos de los no forzosos. También a ex parejas. No hay nadie que haya pasado por el entorno de Maradona, teniendo alguna cercanía íntima, y que no se haya llevado algún bien”.

Con respecto al efectivo, el doctor esbozó que “hay cuatro cuentas en el exterior a nombre exclusivo de Diego Armando Maradona”. Y advirtió que también “hay una cuenta al 50 por ciento, por orden recíproca, con Matías Morla. Una cuenta en la que Morla o Maradona podían retirar el total del dinero”.

Otra particularidad es que el astro también cuenta con acciones en el club Dinamo Brest de Bielorrusia (el 0,5 por ciento), institución que nombró al argentino como su presidente honorario a mediados de junio de 2018. “No tiene valoración concreta por ninguna empresa internacional. Pero es Bielorrusia, un país que vive de Rusia, con un dictador terrible y a nadie se le ha ocurrido hasta ahora que tase el porcentaje ese. Si los herederos se ponen todos juntos y hablan con el titular del club, es probable que obtengan una cifra varias veces millonaria porque es más una idea del club de seguir manteniendo. Es el único club del que Maradona era dueño en el mundo, todo esto empieza a tener valor comercial”, comentó.

“Hay una empresa que tiene una máquina tragamonedas con la cara de Maradona. La empresa era de Estados Unidos y ahora es alemana. Tiene 100 mil tragamonedas en Europa. Para tener en cuenta, en el Casino Flotante hay 4 mil tragamonedas. Eso paga una regalía del 5 por ciento, si no recuerdo mal”, advirtió.

Además de lo que puede generar el ex Napoli y Boca, también aparece dinero a cobrar, como el contrato que firmó Nicolás Maduro, el líder chavista de Venezuela, para el programa televisivo De Zurda, que el Diez hizo durante el Mundial de Rusia 2018. “Hay una suma importante en dólares. Claramente, por la relación que tenía Maduro con Maradona y Morla, si todos los herederos se ponen de acuerdo, es fácilmente percibible”.

“Hay otros negocios de Maradona que tienen que ver con el abastecimiento de materias primas, commodities a Venezuela, en operaciones que tienen que ver con trueque con otros commodities como el petróleo. Es decir que Maradona tenía una trader radicada en Europa en sociedad con otras personas que se ocupaba de negocios de intercambios de cereales por petróleo. Eso tiene un valor comercial, la empresa. Y también tienen negocios que se están produciendo en este mismo momento”, aclaró.

En lo que respecta al merchandising, el abogado expresó que existen dos empresas norteamericanas de ropa y una inglesa, pero advirtió que “son negocios con buenos porcentajes, pero no dejan grandes sumas de dinero”. Y luego, añadió: “Yo creí que había menos plata de lo que había. Maradona, a pesar de todos los gastos, ahorró mucho”.

“En Dubai no hay propiedades, sí hay autos. Hay algunos automóviles repartidos por el mundo; pero, por ejemplo, para traer un Roll Royce de Dubai sale lo mismo que su valor. Ese auto de 70 mil dólares anfibio que está en Bielorrusia. Acá (en Argentina) hay 3 BMW y una camioneta. Son autos bastante nuevos y sí tienen algún valor, al ser el auto de Maradona”, sostuvo.

D’Alessandro también ahondó sobre los tesoros que Diego guardó en un contenedor. “Tiene unos 200 objetos. Hay cosas de mucho valor para los herederos. Está el traje que se hizo para el casamiento de Dalma, que no llegó a usar. Tiene ese tipo de cuestiones que pueden ser valiosas para la familia. No nos olvidemos que camisetas firmadas por Maradona hay muchas, el valor es la camiseta del Mundial”, graficó.

Por último el abogado hizo mención de las marcas relacionadas a Maradona, las cuales están registradas por Sattvica SA, manejada por Matías Morla y Maximiliano Pomargo, mano derecha de Diego en el último tiempo. “En Dubai, Maradona le cede a esta empresa las marcas más famosas, como Diego Maradona, Diegol o El Diez. En ese momento, él dio la instrucción de que esas marcas sean para que sus hermanas se sostengan, mientras ellas estén vivas”, contó.

“Los herederos podrán plantear el uso de otras marcas o ponerse de acuerdo con Kitty Maradona y hacer algo serio con la explotación de la marca”, concluyó.