Hipódromo La Punta: gran jornada hípica con el Clásico Copa La Punta Juniors y premios millonarios

El Hipódromo La Punta, en la provincia de San Luis, se prepara para una de sus jornadas más convocantes del calendario hípico 2025. El próximo domingo 10 de mayo, desde las 10:00, abrirá sus puertas para recibir a competidores y público en una programación que promete velocidad, espectáculo y premios destacados.

La propuesta incluye el esperado Clásico Copa La Punta Juniors, una prueba central sobre 1000 metros, exclusiva para productos S.P.C. subastados en 2023 dentro del propio hipódromo. La carrera principal otorgará un premio de $5.000.000 al ganador, consolidándose como uno de los incentivos económicos más importantes de la jornada.

Además del clásico, el cronograma contempla otras competencias como las Estrellas Apertura y tradicionales carreras cuadreras, que aportan un fuerte atractivo para los aficionados del turf y el público general.

Desde la organización informaron que la inscripción tendrá un costo de $150.000, monto que se suma a la bolsa de premios, al igual que el remate obligatorio, también fijado en $150.000. Estas condiciones forman parte del esquema competitivo que caracteriza a las carreras del Hipódromo La Punta, reconocido por su crecimiento en el circuito hípico regional.

El evento se presenta como una opción destacada para el fin de semana, combinando deporte, entretenimiento y tradición en un entorno que continúa posicionándose como referencia en la actividad turfística del interior del país.