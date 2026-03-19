Hizo imágenes de sus compañeras menores con IA, las subió a un sitio web para adultos y ahora irá a juicio

El caso generó fuerte preocupación por el uso de inteligencia artificial para vulnerar la intimidad de menores y reabre el debate sobre los límites legales en entornos digitales.

Un joven será llevado a juicio tras haber creado imágenes de sus compañeras menores de edad mediante herramientas de inteligencia artificial, para luego publicarlas en un sitio web para adultos, según confirmó la investigación judicial.

De acuerdo a la resolución, la conducta del imputado fue encuadrada como lesiones graves, con el agravante de haber mediado violencia de género, debido al impacto psicológico, social y reputacional que provocó en las víctimas.

La causa avanzó luego de que se comprobara que el acusado utilizó tecnología de generación de imágenes mediante IA para manipular fotografías y crear contenido de carácter sexual sin consentimiento. Este tipo de prácticas, conocidas como “deepfake”, han encendido alertas en ámbitos judiciales y educativos.

Un delito con impacto psicológico y social

Desde el ámbito judicial se remarcó que, aunque las imágenes no correspondan a situaciones reales, el daño ocasionado es concreto. Las víctimas, todas menores de edad, sufrieron afectación emocional, exposición pública y vulneración de su intimidad.

En ese sentido, se sostuvo que la difusión de este tipo de contenido en plataformas para adultos amplifica el perjuicio, ya que lo expone a una audiencia masiva y dificulta su eliminación total de internet.

Avance judicial y debate legal

El caso se inscribe en un contexto donde la legislación enfrenta nuevos desafíos frente al avance de la tecnología. La utilización de inteligencia artificial para crear contenido íntimo sin consentimiento no siempre encuadra fácilmente en figuras penales tradicionales, lo que obliga a interpretaciones más amplias.

Sin embargo, en este expediente, la Justicia consideró que el daño generado justifica la imputación por lesiones graves agravadas, abriendo un precedente relevante en materia de delitos digitales.

Prevención y concientización

Especialistas advierten sobre la importancia de fortalecer la educación digital, el acompañamiento institucional y la actualización normativa para prevenir este tipo de situaciones, especialmente entre adolescentes.

También remarcan la necesidad de denunciar estos hechos y actuar con rapidez para limitar la circulación del material.