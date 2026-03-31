Homicidio de Marta Magallán: condenan a prisión perpetua a su hijo en Villa Mercedes

El fallo se conoció este martes tras el juicio oral por el crimen ocurrido en el barrio Santa Rita de Casia. El acusado fue condenado a prisión perpetua con declaración de reincidencia.

El tribunal de juicio de Villa Mercedes dictó este martes prisión perpetua para Walter Javier Velázquez, al encontrarlo autor penalmente responsable del homicidio calificado por el vínculo de su madre, Marta Magallán.

El veredicto se conoció tras la finalización del juicio oral por el hecho ocurrido el 29 de enero de 2024, en un domicilio del barrio Santa Rita de Casia, donde el acusado convivía con la víctima.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, el crimen ocurrió alrededor de las 03:30 de la madrugada, cuando Velázquez agredió a su madre con golpes de puño y maniobras de estrangulamiento, provocándole la muerte.

La Fiscalía sostuvo que la materialidad del hecho quedó acreditada mediante pericias médicas, que determinaron que las lesiones eran compatibles con asfixia por estrangulamiento.

Además, indicó que no se comprobó la participación de terceros, reforzando la hipótesis de autoría directa del imputado.

Argumentos de la acusación y la defensa

El fiscal de juicio, Ernesto Lutens, remarcó que, si bien se mencionaron problemas de adicción del acusado, no existían elementos que acreditaran inimputabilidad, por lo que entendió que tenía plena capacidad de comprender sus actos.

También valoró el comportamiento posterior al hecho como indicio de responsabilidad y solicitó la pena de prisión perpetua, contemplada en el artículo 80 inciso 1 del Código Penal.

Por su parte, la defensa, representada por la Dra. Rocío Mediavilla, cuestionó la validez de las pruebas científicas, al considerar que la pericia genética fue incompleta y que no se realizó el cotejo necesario entre muestras.

Asimismo, planteó dudas sobre la causa de la muerte y sostuvo que no se alcanzó el grado de certeza requerido, por lo que solicitó la absolución del imputado.

El tribunal y la sentencia

El tribunal estuvo integrado por las Dras. Cintia Martín (presidenta), Daniela Estrada (vocal) y el Dr. Mauro D’Agata Henríquez (vocal), con la intervención del secretario Héctor Lazzari.

Finalmente, los jueces resolvieron declarar a Walter Javier Velázquez culpable de homicidio calificado por el vínculo, uno de los delitos más graves del Código Penal argentino, y lo condenaron a prisión perpetua, con expresa declaración de reincidencia.

Este tipo de figura penal contempla la máxima pena debido al agravante del vínculo familiar directo, en este caso entre madre e hijo.