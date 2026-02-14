Homicidio en San Luis: asesinaron a un motociclista a balazos en el barrio 1° de Mayo

Un hombre mayor de edad fue asesinado a balazos este viernes por la tarde en el barrio 1° de Mayo, en la zona oeste de la ciudad de San Luis. El ataque ocurrió sobre Avenida Quinto Centenario, cuando la víctima se desplazaba en motocicleta y habría sido interceptada por ocupantes de un automóvil gris desde el cual efectuaron los disparos.

La investigación por el homicidio ocurrido en el barrio 1° de Mayo de la ciudad de San Luis tuvo un avance clave este sábado, cuando personal policial concretó la detención de un hombre mayor de edad sindicado como el principal sospechoso del crimen.

El asesinato se produjo el viernes en Avenida Quinto Centenario, en la zona oeste de la capital puntana, donde un motociclista fue atacado a balazos desde un automóvil gris y falleció en el lugar.

Allanamiento y detención

De acuerdo con la información oficial difundida por la Policía de San Luis, pasada las 3:00 de la madrugada de este sábado 14, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Pescadores.

El procedimiento se llevó adelante con la presencia del Fiscal de Instrucción N° 3, Esteban Roche, quien interviene en la causa. En ese marco, se procedió a la detención de un hombre mayor de edad, quien fue trasladado inicialmente a una dependencia policial.

Según las fuentes oficiales, el detenido se encuentra señalado como el principal sospechoso en el hecho de homicidio que se investiga.

El ataque ocurrió durante la tarde del viernes, cuando un hombre que circulaba en motocicleta fue interceptado y recibió varios disparos. Personal policial acudió tras un llamado al sistema de emergencias y constató que la víctima se encontraba sin signos vitales. Posteriormente, personal de salud confirmó el fallecimiento.

Entre las hipótesis que analiza la investigación se encuentra la posibilidad de que el ataque haya estado dirigido a otra persona, en el marco de presuntas diferencias entre familias del sector, lo que abriría la línea de una agresión por error.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas procesales en las próximas horas.