Honestidad brutal: La acción de un villamercedino que emocionó a un integrante del equipo del TC

En una historia que restaura la fe en la honestidad, un incidente ocurrido el pasado domingo 17 de septiembre de 2023 en la YPF de la Ruta 7, kilómetro 730, en la ciudad de San Luis, dejó a un conductor conmocionado y agradecido.

Christian Darío Romero, oriundo de Florencio Varela, Buenos Aires, viajaba junto al destacado motorista de Turismo Carretera, Claudio Garofalo. Tras una jornada de carreras en el autódromo Rosendo Hernández, Romero y Garofalo decidieron hacer una parada para reponer combustible. Fue en ese momento cuando Christian sufrió un descuido que cambiaría su día.

En un desafortunado giro de los acontecimientos, Christian perdió su billetera, que contenía documentos importantes como su registro de conducir, una tarjeta de débito y la suma de $41,000 pesos argentinos.

Una vez de regreso en Buenos Aires, Christian realizó la denuncia correspondiente por la pérdida de sus documentos y tarjeta. Sin embargo, lo que sucedió después fue un giro inesperado y conmovedor en esta historia.

Hoy, Christian recibió un paquete en su domicilio que incluía todos sus documentos, su tarjeta de débito y la sorprendente suma de $41,000 pesos argentinos. Este gesto desinteresado de honestidad provino del Sr. Daniel Acosta, residente de la calle Int. Gutiérrez en Villa Mercedes, San Luis.

Christian Darío Romero no pudo evitar expresar su profundo agradecimiento a través de este medio, ya que no tenía otra forma de comunicarse con el Sr. Daniel Acosta.

Este acto de honestidad no solo restaura la fe en la humanidad, sino que también es un recordatorio de que, incluso en momentos difíciles, la bondad y la integridad siguen prevaleciendo en la sociedad. La historia de Christian y Daniel nos recuerda que, a pesar de las dificultades, existen personas como Daniel Acosta que hacen de Argentina un lugar mejor.

Por favor, únete a nosotros para agradecer a Daniel Acosta por su acto de honestidad y recordemos que la bondad sigue siendo una fuerza poderosa en nuestro país.

Mensaje textual de Christian:

“Buenas noches, mi nombre es Christian Darío Romero, soy de Florencio Varela, Buenos Aires, trabajo con el motorista de Turismo Carretera Claudio Garofalo, el día domingo 17.09.23 saliendo del autodromo Rosendo Hernández de la ciudad de San Luis paramos a reponer combustible en la YPF de ruta 7 km 730 dónde por descuido pierdo mi billetera con mi registro de conducir, tarjeta de débito y $41000, llegado a Buenos Aires hice la denuncia de la perdida de la tarjeta y del registro, pero hoy me llegó a mi casa de parte del Sr. Daniel Acosta domiciliado en la calle Int. Gutiérrez, Villa Mercedes, San Luis un paquete con todas mis pertenencias, registro, tarjeta de débito y $41000 por lo cual me gustaría por este medio hacerle llegar mi agradecimiento a tanta honestidad de parte de este señor ya que no tengo otra forma de agradecerle.

Por muchos Argentinos más como Daniel Acosta !!!”