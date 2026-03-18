Horror en Córdoba: hallaron cráneos humanos en allanamientos por narcotráfico y uno tenía un crucifijo incrustado

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Córdoba derivó en un descubrimiento inquietante que amplió el alcance de una causa por narcotráfico. Durante allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°1, los investigadores encontraron restos óseos humanos, entre ellos al menos diez cráneos.

El procedimiento se enmarcó en una investigación iniciada en julio de 2025 por el cultivo y venta ilegal de marihuana. La División Antidrogas de la PFA intervino en un grow shop y en tres viviendas ubicadas en barrios como Los Paraísos y Alta Córdoba.

En los operativos, los efectivos secuestraron 37 plantas de cannabis en floración, 410 semillas envasadas al vacío, vaporizadores con THC-A —una variante más potente del THC— y bolsas con cogollos. Sin embargo, el foco del caso cambió tras el hallazgo de los restos humanos.

Restos óseos y posible uso académico

De acuerdo a los primeros análisis, los cráneos serían piezas laqueadas, comúnmente utilizadas en ámbitos académicos como medicina. Además, al menos dos presentaban calotas serradas, lo que reforzaría esa hipótesis inicial.

No obstante, las autoridades buscan determinar el origen de los restos y si su tenencia se ajusta a la normativa vigente.

Un detalle que encendió las alarmas

Uno de los cráneos presentaba características que generaron especial preocupación en los investigadores: estaba cubierto con cera de vela blanca y negra y tenía un crucifijo metálico adherido en la frente.

Este elemento abrió una nueva línea de investigación vinculada a posibles prácticas rituales.

Además, los peritos advirtieron que uno de los restos podría corresponder a un cráneo infantil, aunque este dato aún no fue confirmado oficialmente.

Sospecha de comercialización ilegal

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que los restos podrían haber sido comercializados a través de redes sociales, posiblemente destinados a rituales o prácticas no autorizadas.

La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen los peritajes.