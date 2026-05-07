Horror en Los Polvorines: una mujer fue asesinada al intentar proteger a su hija de un presunto abuso sexual

Una mujer fue asesinada en la localidad de Los Polvorines luego de intentar defender a su hija de 9 años de un presunto abuso sexual. El acusado, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en una vivienda del partido bonaerense de Malvinas Argentinas y generó conmoción entre vecinos y allegados por la violencia del ataque y el contexto en el que se produjo el crimen.

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, el sospechoso habría intentado abusar de la menor dentro de la vivienda. En medio de esa situación, la madre de la niña, identificada como Yolanda Raquel Cáceres, intervino para protegerla y fue atacada brutalmente por el agresor.

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, el acusado sería conocido de la familia y residiría en las inmediaciones del domicilio donde ocurrió el hecho.

La menor logró escapar del lugar y posteriormente brindó un testimonio considerado clave para la investigación. Parte de su relato trascendió en las últimas horas y expuso el nivel de violencia vivido durante el ataque.

“Me tapó la boca para que no gritara”, habría declarado la niña ante los investigadores, según informaron fuentes vinculadas a la causa.

Además, la menor contó que consiguió huir y pedir ayuda mientras su madre permanecía gravemente herida dentro de la vivienda. La víctima presentaba un corte en el cuello y lesiones en la cabeza provocadas durante el ataque.

La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense, que investiga el hecho como un posible femicidio en contexto de violencia sexual. Mientras tanto, continúan las tareas para localizar y detener al sospechoso.

El caso volvió a poner en foco la problemática de la violencia contra las mujeres y la protección de las infancias, en un episodio que generó fuerte impacto social en la zona norte del conurbano bonaerense.