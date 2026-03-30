Horror en Santa Fe: un alumno ingresó armado a una escuela y mató a un compañero

La provincia de Santa Fe se vio conmocionada por un violento episodio ocurrido en la ciudad de San Cristóbal, donde un alumno ingresó armado a una institución educativa y abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de un menor de 13 años y dejando varios heridos.

El hecho ocurrió en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, cuando, según los primeros datos, un adolescente de entre 15 y 16 años sacó una escopeta de su mochila en el patio interno, en momentos en que se desarrollaba el acto de izamiento de la bandera.

De acuerdo con la información preliminar, el joven comenzó a disparar en medio de los estudiantes, generando una escena de pánico. Como consecuencia del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos falleció producto de las lesiones.

Las autoridades policiales y judiciales intervinieron rápidamente en el lugar, mientras se activaron los protocolos de emergencia y contención. El agresor fue reducido y quedó a disposición de la Justicia de Menores, que ahora investiga las circunstancias del hecho y cómo logró ingresar el arma al establecimiento.

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad educativa y reabre el debate sobre la seguridad en las escuelas, el acceso a armas de fuego y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección temprana de situaciones de riesgo.

En tanto, equipos interdisciplinarios trabajan en la asistencia psicológica de los estudiantes, docentes y familias afectadas por el episodio.