Hospital Juan Domingo Perón desmiente medidas de fuerza y asegura atención normal en Villa Mercedes

El Hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes emitió un comunicado oficial para aclarar la situación ante versiones que circularon en las últimas horas sobre presuntas medidas de fuerza por parte de médicos cirujanos.

Según el documento difundido por el Ministerio de Salud de San Luis, la institución desmintió categóricamente que se hayan dispuesto acciones como la suspensión de cirugías programadas, el cese de atención en consultorios externos o la realización exclusiva de intervenciones de emergencia.

En ese sentido, las autoridades indicaron que “todas las prestaciones y servicios se desarrollan con total normalidad”, garantizando la continuidad en la atención de los pacientes.

El comunicado surge luego de que algunos mensajes y publicaciones difundieran información no confirmada sobre una supuesta medida de fuerza de siete médicos cirujanos, vinculada a reclamos salariales y condiciones laborales, lo que generó preocupación en la comunidad.

Desde el hospital remarcaron que no existe ninguna interrupción en los servicios y solicitaron a la población remitirse únicamente a los canales oficiales para acceder a información veraz y evitar la propagación de versiones erróneas.

El Hospital Juan Domingo Perón, principal centro de referencia sanitaria de la ciudad, cumple un rol clave en la atención regional, por lo que cualquier información sobre su funcionamiento genera alto impacto en la comunidad.