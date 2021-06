“Hoy por ti mañana por mi” una campaña solidaria para brindar ayuda a quienes menos tienen

A pesar de que siempre existió la pobreza, en este tiempo de pandemia se ha incrementado el número de personas que viven un mal pasar económico. A causa de esto muchos ciudadanos que han estado ayudando desde siempre a los que mas necesitan no dieron a basto y tuvieron que acudir a la organización de campañas solidarias.

José Navarro, un joven de Villa Mercedes que trabaja como empleado de una fábrica de la ciudad, junto a su familia y amigos crearon la campaña solidaria “Hoy por ti mañana por mi”. Acostumbrados a colaborar con las familia que más lo necesitan, junto a un equipo de fútbol de la liga senior (Unión de Amigos) decidió ir más allá al ver la situación por la que está atravesando el país.

“En el trabajo siempre debatimos y discutimos la brecha que hay con la gente que no trabaja en blanco y más aún con la que no tiene la posibilidad de tener un empleo, y que por culpa de eso se a hecho como una rivalidad entre nosotros( ej. Vos por qué no queres trabajar y preferís un plan) y por ahí no sabemos si en realidad es así ,si tuvo la posibilidad de tener un trabajo o más aún de tener un estudio para poder respaldarse. O a veces al revés ( ej. Vos por qué tenés auto y una casa donde vivir ya que trabajas en blanco) pero tampoco sabemos lo que le costó tener ese trabajo y poder hoy en día tener sus cosas.” Contó Navarro a Villa Mercedes Info, explicando el porque de su accionar y lo que le impulsa a fomentar la empatía entre las personas, más aún en estos tiempos de pandemia.

Hoy por ti mañana por mi nace desde el deseo de ver a las personas ayudándose las unas con las otras, ya que “nadie sabe que le deparará el destino”.

“Esa cadena no tiene que cortarse al contrario hoy vivimos en tiempos muy difíciles donde necesitamos recuperarnos como sociedad.” manifestó José, quien junto a su familia, hermanos y amigos han dividido las tareas de esta campaña que ayudará a muchas familias mercedinas. La mismo comienza el día de hoy y finalizará el 17 de junio, para repartir los días 18, 19 y 20 del mismo mes.

Se pondrán cajas para la mercadería, bolsas para los elementos de limpieza y una urna sellada para el dinero en los siguientes lugares.

Rotiseria Que Pizza (Barrio la Ribera mzna 7153 casa 13)

La Batalla (Junin 30 )

Mercadito Romy ( Gobernador Besso ex Sur esquina Valdez)

Si no pueden hacer llegar la donación y necesitan que pasen por los domicilios pueden llamar o mandar un msj al número 2657491582 y la retiran ellos mismos.