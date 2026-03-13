Hugo Moyano firmó la paritaria de Camioneros dentro de la pauta salarial del Gobierno

El Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, firmó finalmente el acuerdo paritario para el sector dentro de los parámetros salariales impulsados por el Gobierno nacional, pese a que días atrás el dirigente había advertido que no aceptaría una pauta que considerara insuficiente frente a la inflación.

La negociación se resolvió tras varios días de tensión y posicionamientos públicos del líder sindical, quien había cuestionado los límites fijados por el Ejecutivo para las discusiones salariales de este año.

Un acuerdo dentro del esquema salarial oficial

El entendimiento alcanzado entre Camioneros y las cámaras empresarias del transporte se encuadra dentro de la pauta de aumentos que busca sostener el Gobierno nacional en el marco de su estrategia para contener la inflación.

Si bien el sindicato había deslizado la posibilidad de rechazar el techo salarial sugerido por el Ejecutivo, finalmente el acuerdo quedó alineado con ese esquema, marcando un gesto de moderación en una negociación que había generado expectativa dentro del ámbito gremial.

El sector camionero es uno de los sindicatos con mayor peso dentro del sistema laboral argentino, por lo que su paritaria suele marcar un precedente para otras negociaciones colectivas.

Tensiones previas y presión sindical

Antes del cierre de la negociación, Hugo Moyano había advertido públicamente que el gremio no aceptaría incrementos que no acompañaran la evolución de los precios. Incluso dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas de fuerza si el acuerdo no resultaba satisfactorio.

Sin embargo, el resultado final mostró un acercamiento entre las partes y una aceptación de los parámetros fijados por el Ejecutivo, en un contexto en el que el Gobierno busca ordenar las paritarias para evitar que los aumentos salariales presionen aún más sobre la inflación.

Impacto en el mapa sindical

La firma del acuerdo por parte de Camioneros podría influir en otras negociaciones gremiales en curso, ya que el sindicato liderado por Moyano históricamente ha tenido una fuerte capacidad de presión dentro del movimiento obrero.

En ese marco, el entendimiento alcanzado podría convertirse en una referencia para otros sectores que todavía negocian sus paritarias durante el primer trimestre del año.