Humming Airways analiza operar vuelos en Villa Mercedes y consulta a la comunidad sobre la demanda

Villa Mercedes podría dar un paso clave en materia de conectividad aérea. La empresa Humming Airways inició un relevamiento entre los habitantes de la ciudad con el objetivo de analizar la viabilidad de comenzar a operar vuelos comerciales desde nuestra localidad.

La iniciativa consiste en una encuesta abierta a la comunidad, que busca recopilar información sobre el interés real de los vecinos en contar con servicios aéreos regulares. A partir de esos datos, la compañía evaluará la puesta en marcha del servicio, así como también la frecuencia de las conexiones y posibles destinos.

El sondeo representa la primera etapa de un proceso que podría traducirse en una mejora sustancial en la infraestructura de transporte de la ciudad. Actualmente, Villa Mercedes no cuenta con una oferta aérea regular sostenida, lo que limita la conectividad directa con otros puntos del país.

Desde distintos sectores, la propuesta genera expectativas. Una eventual operación aérea podría impactar positivamente en el desarrollo turístico, deportivo cultural y comercial, facilitar el movimiento de visitantes y potenciar la actividad económica vinculada al comercio y la producción regional.

Además, este tipo de iniciativas suele ser clave para fortalecer la integración territorial, mejorar los tiempos de traslado y posicionar a la ciudad como un nodo estratégico dentro del mapa logístico del interior argentino.

👉 Los interesados en participar del relevamiento pueden completar la encuesta en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuf2qaPoklxZQggRXf3l7y-kKsj-BCj8APqZEi2tu13uuPgw/viewform?pli=1