Humming Airways: Inminente conexión aérea entre Villa Mercedes y Aeroparque

Humming Airways trabaja en una propuesta para establecer una conexión aérea directa entre Villa Mercedes y el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto se encuentra en etapa de evaluación comercial y su puesta en marcha dependerá de alcanzar una cantidad suficiente de pasajeros que permita sostener la operación.

La iniciativa apunta principalmente a personas que necesitan trasladarse con frecuencia a Buenos Aires por motivos laborales, profesionales, empresariales o institucionales. También busca captar potenciales pasajeros de Justo Daract, Sampacho, Fraga y otras localidades de la región.

Por el momento, la ruta no está confirmada. La compañía se encuentra relevando el interés de particulares, empresas e instituciones para establecer si existe una demanda recurrente suficiente para poner en marcha y mantener el servicio.

Dos frecuencias semanales entre Villa Mercedes y Aeroparque

De acuerdo con la propuesta difundida por Humming Airways, el esquema inicial contempla dos frecuencias semanales, los martes por la mañana y los jueves por la tarde.

Los martes, el vuelo partiría desde Aeroparque hacia Villa Mercedes a las 8:30, mientras que el regreso desde la ciudad hacia Buenos Aires está previsto para las 10:35.

Los jueves, la salida desde Aeroparque sería a las 16:00 y el vuelo desde Villa Mercedes hacia Buenos Aires partiría a las 18:05. Los horarios todavía están sujetos a confirmación.

La duración estimada de cada vuelo sería de 1 hora y 35 minutos. La operación está proyectada con aeronaves Fairchild Metroliner 23, con capacidad para 19 pasajeros. Según la propuesta de la compañía, el servicio contaría además con wifi a bordo.

Abonos mensuales y valores desde USD 159 por tramo

Otro de los ejes de la propuesta es un sistema de abonos mensuales, dirigido tanto a pasajeros particulares como a empresas, estudios profesionales, instituciones y organizaciones.

Los paquetes se organizarían de acuerdo con la cantidad de tramos contratados. Cada tramo representa un viaje de ida y, según la propuesta comercial, los valores de preventa parten desde USD 159 por tramo, dependiendo del paquete seleccionado.

Los tramos serían transferibles y no nominales, una modalidad que permitiría, por ejemplo, que una empresa compre un paquete y distribuya los viajes entre directivos, empleados, colaboradores, clientes o proveedores, de acuerdo con sus necesidades.

La ruta todavía depende de la demanda

Durante esta etapa de evaluación, Humming Airways no está solicitando pagos, señas ni adelantos de dinero. El relevamiento busca determinar cuántas personas y organizaciones utilizarían regularmente la conexión y qué cantidad aproximada de vuelos necesitarían por mes.

De acuerdo con la información difundida, los pagos se realizarían únicamente en caso de que la ruta sea confirmada y comience efectivamente a operar.

Una vez reunidos los compromisos necesarios, el plazo habitual informado por la empresa para iniciar una ruta es de uno a dos meses. Si el proceso se completa durante las próximas semanas, la conexión podría comenzar a operar a partir de diciembre de 2026.

La compañía continuará evaluando la respuesta de empresarios, profesionales, instituciones y viajeros frecuentes de Villa Mercedes y su zona de influencia antes de adoptar una definición sobre el lanzamiento de la conexión.

Formulario de interesados: https://forms.gle/uy6EE6X9rNyWjA7T6

WhatsApp / Teléfono: +54 9 11 2465-9443 (Santiago Heidenreich)

Correo electrónico: sheidenreich@hummingairways.com

Web: www.hummingairways.com

Con información de: Humming Airways – Prensa y Comunicación