IA que contrata humanos: el experimento de RentAHuman.ai abre un debate sobre trabajo y precarización

RentAHuman.ai, una startup creada por el ingeniero de software Alexander Liteplo, lanzó una propuesta que mezcla inteligencia artificial, economía digital y trabajo bajo demanda: permitir que sistemas autónomos contraten personas para realizar tareas físicas que la IA no puede ejecutar por sí misma.

La iniciativa plantea un escenario inédito donde los algoritmos no reemplazan completamente a los humanos, sino que los convierten en sus “manos” en el mundo real. El eslogan del proyecto resume la idea con ironía: “La IA no puede tocar el pasto. Vos sí”.

¿Cómo funciona la plataforma?

El modelo operativo es similar al de aplicaciones de movilidad o delivery, pero con una diferencia central: el empleador es un sistema automatizado.

El algoritmo identifica a un trabajador disponible en la zona, asigna una tarea concreta y, tras verificar su cumplimiento, libera el pago de forma automática mediante criptomonedas.

Según datos difundidos por la propia plataforma, cerca de 392.000 personas se registraron en el sitio. Sin embargo, medios especializados como Gizmodo señalaron que solo una fracción vinculó su billetera virtual, requisito necesario para cobrar. Esto sugiere que parte del registro podría responder más a la curiosidad que a una actividad laboral sostenida.

Qué tareas solicita una inteligencia artificial

Reportes publicados por Forbes detallan que los encargos más habituales incluyen actividades que requieren presencia física inevitable, como:

Instalación o mantenimiento de hardware y servidores

Retiro de paquetes o firma de documentación

Verificación presencial de datos en eventos

Acciones promocionales, como sostener carteles con mensajes vinculados a la propia IA

Algunos usuarios compartieron en redes sociales capturas de estas misiones para demostrar que el sistema está activo, aunque también se registraron demoras por falta de personas que acepten determinadas tareas.

El debate: oportunidad laboral o precarización digital

La aparición de plataformas como RentAHuman.ai reaviva una discusión global sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.

Para algunos analistas y usuarios de foros tecnológicos, se trata de una alternativa ágil para generar ingresos rápidos, con pagos inmediatos y sin intermediarios tradicionales. La automatización del contrato y del pago reduce trámites y elimina jerarquías formales.

Sin embargo, otras voces advierten sobre riesgos de precarización extrema. En este esquema, el trabajador queda subordinado a decisiones automatizadas, sin negociación directa ni respaldo jurídico claro.

Surgen además interrogantes clave:

¿Quién asume la responsabilidad si la tarea implica riesgos físicos?

¿Qué ocurre ante instrucciones ambiguas o errores del algoritmo?

¿Existe cobertura legal ante conflictos o accidentes?

Otro punto sensible es la transparencia del proyecto. Investigaciones periodísticas detectaron que algunas de las empresas que figuran como usuarias del servicio estarían vinculadas directamente con el propio creador de la plataforma. Este dato alimenta la hipótesis de que parte de la actividad podría responder a estrategias de posicionamiento o marketing tecnológico.

Un espejo del presente tecnológico

Más allá de su escala real, RentAHuman.ai refleja una tendencia más amplia: la integración progresiva entre inteligencia artificial y economía de plataformas.

Lejos de la idea clásica de reemplazo total, este modelo propone un escenario híbrido donde la IA coordina y el humano ejecuta. La pregunta que queda abierta es si este formato representa el inicio de una nueva categoría laboral o simplemente un experimento llamativo en la carrera por monetizar la automatización.

El debate recién comienza.