Identificaron en La Perla a una mujer nacida en Villa Mercedes desaparecida durante la dictadura

Foto: Rosa Cristina Godoy Gutiérrez y Carlos Cayetano Cruspeire fueron secuestrados en septiembre de 1977.

Una de las 17 personas desaparecidas recientemente identificadas en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba, era oriunda de Villa Mercedes. Se trata de Rosa Cristina Godoy Gutiérrez, nacida el 5 de octubre de 1953, cuyos restos fueron hallados en excavaciones realizadas en el sector conocido como “Loma del Torito”.

La confirmación fue realizada este martes durante una conferencia encabezada por autoridades judiciales cordobesas junto a integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organismo que lleva adelante las tareas de búsqueda e identificación.

La noticia tuvo fuerte repercusión en Villa Mercedes, ciudad natal de Rosa, quien fue secuestrada el 10 de septiembre de 1977 junto a su esposo, Carlos Cayetano Cruspeire, nacido en Capital Federal, mientras se encontraban en Córdoba junto a su hija pequeña, Mariela.

Una familia marcada por el terrorismo de Estado

Según los datos del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, la pareja fue secuestrada frente a su hija, que posteriormente quedó al cuidado de sus abuelos.

Rosa Cristina Godoy Gutiérrez era ama de casa y militante de Montoneros. Además, participaba de actividades sociales y religiosas vinculadas a un grupo scout relacionado con el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en la provincia de Buenos Aires.

Su esposo, Carlos Cayetano Cruspeire, trabajaba en la compañía de seguros y funeraria “La Punilla” y también militaba políticamente.

Las investigaciones permitieron determinar que ambos fueron trasladados junto a otros dos matrimonios secuestrados el mismo día: Silvia Ester Felipe y Luis Carlos Mónaco, y Nélida Noemí Moreno Maza y José Luis Goyochea Escudero. Los restos de todos ellos fueron encontrados en el mismo sector del predio.

Las excavaciones en La Perla ya permitieron identificar a 29 personas

Las tareas realizadas en el ex centro clandestino de detención permitieron hasta el momento identificar a 29 personas desaparecidas: 12 cuyos nombres fueron dados a conocer en marzo y otras 17 en mayo de 2026.

Desde el EAAF explicaron que las identificaciones fueron posibles gracias al análisis antropológico de restos óseos recuperados durante 2025 y al posterior trabajo genético realizado en laboratorio.

El predio de La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio utilizados durante la última dictadura militar en Argentina.

Testimonios cargados de emoción

Durante la conferencia también hablaron familiares de las personas identificadas, quienes compartieron el impacto emocional que significó recuperar parte de la historia de sus seres queridos.

Paula, hija de Silvia Ester Felipe y Luis Mónaco, expresó:

“Hoy empiezo a entender lo que significa el verbo encontrar, es la hermosa y sorprendente posibilidad de traerlos con nosotros. Es una inesperada forma de la felicidad”.

Por su parte, Ernesto Ferreyra, hijo de Adrián José Ferreyra Rivero, afirmó:

“No estoy acá para decirle chau a mi papá, hoy le puedo decir hola”.

Mientras que Carlos David, hermano de Gustavo Daniel Torres, sostuvo:

“Es increíble cómo una notificación de la muerte te devuelve la vida”.

Otras personas identificadas

Entre las demás víctimas identificadas se encuentran Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Gilberto Néstor Lellin D´Francesco, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Víctor Carlos Díaz Rinero, Silvia del Valle Taborda, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri y Gustavo Daniel Torres, entre otros.

Las autoridades informaron además que, por pedido de familiares, una de las identidades permanecerá en reserva.