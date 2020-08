IFE: arranca el calendario para CBU, ¿cómo consultar fecha y lugar de cobro?

Argentina (BAE) El martes arranca el nuevo calendario de pago del tercer bono extraordinario de 10000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) y terminará la ronda el 21 de septiembre. El cobro de este nuevo IFE será entregado por terminación de DNI en dos días para evitar aglomeraciones en los bancos por la cuarentena por el coronavirus (Covid-19).

Durante estos últimos días, se terminará de pagar a los beneficiarios de la Asignación Univerasal por Hijo ( AUH), y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), cuyo cronograma de cobro comenzó el 10 de agosto y finalizará 24 de agosto.

Fecha de cobro para AUH y AUE

Ya cobraron:

DNI terminados en 0, lunes 10 de agosto

DNI terminados en 1, martes 11 de agosto

DNI terminados en 2, miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 3, jueves 13 de agosto

DNI terminados en 4, viernes 14 de agosto

DNI terminados en 5, martes 18 de agosto

DNI terminados en 6, miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7, jueves 20 de agosto

Quedan por cobrar:

DNI terminados en 8, viernes 21 de agosto

DNI terminados en 9, lunes 24 de agosto

Fechas de cobro del IFE con CBU o cuenta bancaria

DNI terminados en 0: 25 y 26 de agosto

DNI terminados en 1: 27 y 28 de agosto

DNI terminados en 2: 31 de agosto y 1 de septiembre

DNI terminados en 3: 2 y 3 de septiembre

DNI terminados en 4: 4 y 7 de septiembre

DNI terminados en 5: 8 y 9 de septiembre

DNI terminados en 6: 10 y 11 de septiembre

DNI terminados en 7: 14 y 15 de septiembre

DNI terminados en 8: 16 y 17 de septiembre

DNI terminados en 9: 18 y 21 de septiembre

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Deberán ingresar a anses.gob.ar entrar a la sección Ingreso Familiar de Emergencia, y consultar con el número de CUIL y Clave de Seguridad Social.

O desde https://www.anses.gob.ar/fecha-de-cobro-beneficio solo con el número de CUIL o del beneficio.

¿De cuánto es el IFE?

El monto del tercer IFE de Anses, será igual a los pagos anteriores, de 10000 pesos.

Cambios en el IFE

En los últimos días, Anses informó algunos cambios en los requisitos para el cobro del IFE de agosto:

AUH con hijos que hayan cumplido la mayoría de edad

Las únicas bajas que se conocen hasta el momento son para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) cuyo hijos hayan cumplido la mayoria de edad (18), mientras que las nuevas beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se irán agregando a la nómina.

Presos

Otros beneficiarios que no cobrarán por tercera vez el IFE son las personas presas, ya que Anses mediante la resolución 16/2020 estableció que: “Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto)”.

Menores de 25 años

Jóvenes menores de 25 años que tengan el mismo domicilio que sus padres y que cuenten con un trabajo en blanco no podrán recibir el IFE.

El documento explica que: “Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional De La Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente.”

Cruce de datos entre AFIP y Anses

Se establece además que “ Anses requerirá a la Administración Federal De Ingresos Públicos (AFIP) la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud.”

Otros requisitos ya establecidos por Anses:

Trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A y B.

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: