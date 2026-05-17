Impactante choque de aviones militares en un show aéreo de Estados Unidos: cuatro tripulantes lograron eyectarse

Un impactante accidente aéreo se registró en el estado de Idaho, en Estados Unidos, cuando dos aviones militares colisionaron en pleno vuelo durante una exhibición aérea realizada ante cientos de espectadores.

El episodio ocurrió en el marco del festival “Gunfighter Skies Air Show”, organizado en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, donde las aeronaves participaban de maniobras de demostración cuando, por causas que aún son materia de investigación, chocaron en el aire.

Según informaron autoridades presentes en el espectáculo, los cuatro tripulantes lograron eyectarse antes del impacto final de las aeronaves contra el suelo. Todos descendieron utilizando paracaídas mientras equipos de emergencia acudían rápidamente al sector del siniestro.

“Los equipos de emergencia están en el lugar, se abrió una investigación y se brindarán más detalles cuando estén disponibles”, señalaron voceros oficiales tras el accidente.

Videos captados por asistentes al evento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y muestran el dramático momento en que ambas aeronaves pierden estabilidad tras la colisión, envueltas en humo mientras caían frente a la mirada del público.

De acuerdo con distintos reportes preliminares, los aviones involucrados serían modelos EA-18G Growler pertenecientes a la Marina de Estados Unidos, aunque hasta el momento no se difundió un informe oficial confirmando las características de las aeronaves ni las causas del choque.

Tras el incidente, las autoridades decidieron suspender inmediatamente el espectáculo aéreo y restringir el acceso a la base militar mientras avanzan las tareas de seguridad y peritaje.

El hecho generó fuerte repercusión en medios estadounidenses y entre aficionados a la aviación militar, debido a la peligrosidad de las maniobras aéreas realizadas en este tipo de festivales y al riesgo que implican las exhibiciones de alta complejidad.