Impactante imagen satelital del río de lava del volcán que tiene en vilo a la isla española

El río de lava provocado por la erupción del volcán Cumbre Vieja, en la isla española de La Palma, fue retratado desde el espacio exterior por un satélite europeo, que con la imagen tomada muestra el impactante reguero de magma.

La foto fue sacada desde el satélite Copernicus Sentinel-2 el pasado 30 de septiembre y rápidamente se viralizó en redes sociales, ya que da cuenta de la tremenda magnitud de la erupción.

#EUSPace for #ErupciónLaPalma

The eruption 🌋in #LaPalma continues and has affected more than 1,000 buildings

⬇️Here is the latest #Copernicus #Sentinel2 🇪🇺🛰️image acquired yesterday at 12:03UTC which shows the lava flow and changes along the coastline#LaPalmaEruption pic.twitter.com/LWCDlIVwWJ

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) October 1, 2021