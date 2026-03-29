Impactante vuelco de un camión con bebidas en San Luis: el conductor resultó ileso

Una situación de alta tensión se vivió este domingo en la ciudad de San Luis, tras el vuelco de un camión con acoplado que transportaba bebidas en inmediaciones de Ruta Pescadores y la rotonda del Barrio 9 de Julio.

El hecho se registró entre las 15:47 y las 17:05 horas, cuando personal de la Dirección General de Bomberos – Cuartel Central acudió al lugar para asistir en el operativo de emergencia.

El vehículo era conducido por un hombre de 42 años, quien fue atendido en el lugar por profesionales de la salud. Según informaron fuentes oficiales, no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.

Uno de los puntos críticos del operativo fue el derrame de combustible, lo que implicó un riesgo adicional. Ante esta situación, los equipos de emergencia realizaron tareas preventivas para evitar posibles incidentes mayores. Tras las maniobras, se logró controlar la fuga y descartar peligros posteriores.

En paralelo, se registró la presencia de personas que intentaban sustraer mercadería del camión siniestrado, una situación que fue rápidamente controlada por los efectivos policiales que trabajaban en el lugar.

Del procedimiento participaron efectivos de Bomberos, personal de la Comisaría Seccional 4ª y otras unidades operativas, quienes continuaron con las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.