Imperdible promoción de Botox Premium en Villa Mercedes: Ámbar Medicina Estética ofrece 50% de descuento

La propuesta estará disponible el 28 de julio en Villa Mercedes y el 29 y 30 de julio en San Luis, con consultas iniciales gratuitas y atención con turno previo.

Ámbar Medicina Estética, dirigida por la Dra. Anahí Rollano Zuleta, lanzó una promoción especial para quienes desean realizar tratamientos de rejuvenecimiento facial. Durante las jornadas programadas en Villa Mercedes y San Luis, el centro ofrecerá un 50% de descuento en Botox Premium, uno de los procedimientos más solicitados en medicina estética.

Una oportunidad para acceder a tratamientos estéticos con descuento

La promoción estará vigente el 28 de julio en la sede de Villa Mercedes, mientras que en San Luis capital se desarrollará los días 29 y 30 de julio.

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El tratamiento de Botox Premium busca atenuar líneas de expresión y prevenir la formación de nuevas arrugas, conservando una apariencia natural cuando es aplicado por profesionales especializados. En Ámbar Medicina Estética, cada procedimiento se realiza bajo evaluación médica personalizada, priorizando la seguridad y las características de cada paciente.

Amplia variedad de tratamientos de medicina estética

Además de esta promoción, Ámbar Medicina Estética brinda una amplia cartera de servicios orientados al rejuvenecimiento facial, tratamientos corporales y bienestar integral.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran:

Botox Premium y control de aplicación.

y control de aplicación. Rinomodelación sin cirugía.

sin cirugía. Relleno de labios .

. Armonización facial .

. Contorno mandibular .

. Radiesse (bioestimulación de colágeno).

(bioestimulación de colágeno). Hilos tensores .

. Blefaroplastia sin cirugía .

. Tratamiento de hiperhidrosis .

. Plasma Rico en Plaquetas (PRP) .

. Mesoterapia facial .

. Relleno de ojeras .

. Tratamiento de surcos nasogenianos .

. Implante capilar con evaluación personalizada.

con evaluación personalizada. Depilación definitiva .

. Limpieza facial profunda .

. Peelings .

. Radiofrecuencia .

. Microblading .

. Extensiones de pestañas .

. Perfilado de cejas .

. Podología.

Dos sedes para atender a pacientes de toda la provincia

El centro cuenta con consultorios en ambas ciudades, facilitando el acceso a pacientes de distintos puntos de San Luis.

Sedes:

📍 San Luis capital: 25 de Mayo 263

📍 Villa Mercedes: Salta 474 (El Estudio Work)

📲 Turnos y consultas: 2664 394849

Desde el establecimiento informaron que las consultas iniciales son gratuitas y se realizan exclusivamente con turno previo.