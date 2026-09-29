Impuestos y gestión: Beneficios fiscales para PyMES en 2026

Por: Cr. Ignacio R. Manissero MP 1615 CPCEPSL

Una empresa puede cumplir con sus impuestos y, aun así, estar dejando beneficios sin utilizar. A veces falta una inscripción; otras, revisar la categoría asignada, ejercer una opción o relacionar una inversión con el régimen que corresponde. En 2026 existen herramientas para mejorar el flujo de fondos, computar impuestos ya ingresados y reducir determinadas contribuciones. También hay incentivos para inversiones productivas. La oportunidad consiste en identificar cuáles corresponden a cada empresa y cuánto representan en su presupuesto. Esta guía reúne los principales puntos que proponemos revisar en una pyme, con especial atención a las empresas de Villa Mercedes y San Luis. Incluye beneficios que continúan vigentes y novedades de este año.

El punto de partida: revisar el Certificado MiPyME El Certificado MiPyME acredita la condición y categoría de la empresa. Conviene comprobar su vigencia, la actividad declarada y si la categorización coincide con la situación actual del negocio. Las categorías importan: un beneficio previsto para microempresas puede no alcanzar a una pequeña empresa, y una ventaja para industrias manufactureras no necesariamente corresponde a una firma de servicios. Además, estar inscripto en el Registro MiPyME no habilita por sí solo todos los beneficios. Cada régimen tiene condiciones propias, y algunos requieren una solicitud u opción adicional. Registro MiPyME, Resolución 220/2019, artículos 15 y 17.

IVA diferido: más tiempo para pagar Las micro y pequeñas empresas responsables de IVA pueden solicitar el diferimiento del pago. Con la adhesión aprobada, el saldo se ingresa al vencimiento correspondiente al segundo mes siguiente al de su vencimiento original. La declaración jurada sigue siendo mensual. RG 4010/2017, artículos 18 a 22. Por ejemplo, un saldo cuyo vencimiento original corresponde a octubre se traslada al vencimiento aplicable de diciembre. Debe verificarse el calendario según la CUIT y las condiciones del contribuyente. Este beneficio puede ayudar cuando la empresa vende a plazo y cobra después de facturar. El impuesto permanece a cargo de la empresa: conviene reservar los fondos y proyectar los próximos vencimientos para que el alivio inicial no se convierta en una dificultad posterior.

Impuesto al cheque: pago a cuenta de Ganancias El Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios puede utilizarse como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias con porcentajes especiales: Micro y pequeñas empresas: 100% del impuesto bancario computable.

100% del impuesto bancario computable. Industrias manufactureras medianas, tramo 1: 60%. El cómputo exige el encuadre correspondiente y considerar el período desde el que produce efectos la categorización. No supone que el banco deje de cobrar el tributo. ARCA: cómputo en Ganancias; RG 3946/2016. También importa cuánto Ganancias tiene la empresa para absorberlo. El tratamiento de los saldos tiene límites: ARCA indica que solamente el 33% del tributo puede trasladarse a ejercicios futuros, sin libre disponibilidad. Por eso, no debe presupuestarse una recuperación íntegra e inmediata en todos los casos. ARCA: tratamiento de saldos.

Microempresas: otra aplicación del impuesto bancario Las microempresas empleadoras pueden destinar hasta el 30% del impuesto bancario del mes a cancelar hasta el 15% de las contribuciones patronales con destino al SIPA del mismo período. Se aplican ambos límites y deben cumplirse los requisitos registrales y de titularidad de la cuenta. ARCA: cómputo para microempresas. La medida alcanza, según la prórroga vigente, a remuneraciones devengadas hasta el 31 de diciembre de 2026. Decreto 923/2025. El importe utilizado para contribuciones no puede volver a computarse contra Ganancias. La decisión requiere coordinar ambas liquidaciones y comparar el efecto sobre la caja. Se utiliza un impuesto ya ingresado; no es una reducción general del 30% de las cargas sociales.

Inversiones productivas: qué ofrece el RIMI El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones —RIMI— es una novedad de 2026 que también puede alcanzar a micro y pequeñas empresas. Contempla inversiones productivas de sujetos comprendidos en el artículo 53 de Ganancias, hasta la categoría mediana tramo 2, con los requisitos del régimen. Ley 27.802, artículos 179 a 183. Sus dos herramientas principales son: Amortización acelerada en Ganancias: permite deducir fiscalmente el costo de las inversiones elegibles en plazos más cortos. Su valor depende, entre otros factores, de las ganancias gravadas de la empresa.

permite deducir fiscalmente el costo de las inversiones elegibles en plazos más cortos. Su valor depende, entre otros factores, de las ganancias gravadas de la empresa. Devolución de créditos fiscales de IVA: permite tramitar el recupero de determinados créditos vinculados con la inversión, bajo las condiciones del régimen. La gestión se realiza mediante el Sistema de Gestión de Inversiones de ARCA. El recupero de IVA requiere, entre otras condiciones, que transcurran tres períodos fiscales mensuales desde aquel en que procede el cómputo, asignación de cupo y solicitud formal. No es una devolución automática por comprar una máquina. RG 5889/2026 y anexo I. Los mínimos generales de inversión son USD 150.000 para microempresas, USD 600.000 para pequeñas, USD 3.500.000 para medianas tramo 1 y USD 9.000.000 para medianas tramo 2. La ley prevé excepciones al mínimo para ciertas inversiones en riego, alta eficiencia energética, mallas antigranizo y semovientes, sujetas a su encuadre específico. Ley 27.802, artículos 180 y 181. Antes de comprometer una compra conviene revisar los bienes admitidos, los plazos y la situación del certificado al inicio del ejercicio de la primera inversión. Existe una regla particular para quienes inician actividades. La fecha de puesta en marcha y la documentación también son relevantes. Decreto 242/2026; Resolución General Conjunta 5849/2026.

Incorporación de personal: contribuciones reducidas Si la empresa proyecta contratar, corresponde evaluar el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral —RIFL—. Para determinadas incorporaciones entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, permite aplicar durante 48 períodos mensuales una alícuota conjunta del 5% sobre los subsistemas de seguridad social comprendidos, mientras se mantenga la relación laboral. RG 5844/2026, artículos 2 a 5. Ese porcentaje no representa el costo completo de las cargas laborales: quedan fuera, por ejemplo, obra social y ART, y pueden corresponder adicionales de regímenes especiales. Hay que verificar los antecedentes del trabajador, las condiciones del empleador y el ejercicio de la opción. No alcanza con tener Certificado MiPyME ni con registrar cualquier alta. Las exclusiones incluyen determinadas reincorporaciones y las sustituciones abusivas de personal. Decreto 315/2026.

Qué revisar en San Luis La revisión provincial merece un análisis separado. La Ley Impositiva 2026 de San Luis contempla un descuento del 20% en Ingresos Brutos para contribuyentes cumplidores, limitado a las actividades admitidas y al cumplimiento de sus requisitos. También prevé alícuotas especiales con condiciones propias. Estos tratamientos requieren solicitud mediante Clave Fiscal y no se aplican a anticipos vencidos antes de la presentación correspondiente. Tener Certificado MiPyME no reemplaza ese trámite provincial. Deben revisarse la actividad, el encuadre y los períodos alcanzados. DPIP: Ley Impositiva 2026, artículos 17 y 18. Además, San Luis publicó el nuevo régimen provincial RIPEE. Al cierre de esta revisión, la comunicación oficial anunciaba su implementación para el 1 de octubre de 2026. Conviene seguir su reglamentación antes de incorporar esos incentivos a una proyección como si ya estuvieran disponibles. Boletín Oficial: Ley VIII-1210-2026; comunicación provincial del 2 de septiembre.