Imputaron al exsecretario Ricardo Bazla por presuntos delitos contra la administración pública en San Luis

La Justicia de Villa Mercedes avanzó en la causa conocida como “El Caburé” y formuló cargos contra el exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, por una serie de presuntos delitos contra la administración pública.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía N° 1, donde el Ministerio Público Fiscal expuso los hechos investigados y solicitó la imputación formal del exfuncionario. El proceso se enmarca en una investigación iniciada en diciembre de 2025 por presuntas irregularidades en la administración de un campo de casi 2.000 hectáreas ubicado sobre la Ruta Provincial N° 27, conocido como “El Caburé”.

Los delitos imputados y el eje de la investigación

Tras escuchar a las partes, el juez resolvió formular cargos provisorios contra Bazla por los delitos de defraudación a la administración pública, peculado, falsedad ideológica, uso de instrumento público falsificado agravado, estafa procesal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y hurto.

La Fiscalía sostuvo que se habrían realizado actos de disposición de la cosecha sin cumplir los procedimientos administrativos establecidos, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado provincial.

Según se detalló, tras la recuperación del campo por parte del Gobierno en 2024, se habrían concretado contrataciones vinculadas a la cosecha de maíz sin respetar la normativa vigente en materia de contratación pública, lo que derivó en el deterioro patrimonial del establecimiento.

Pedido de prisión preventiva y medidas cautelares

Durante la audiencia, los representantes de la querella solicitaron la prisión preventiva por 60 días, al considerar que existía riesgo de entorpecimiento del proceso.

Sin embargo, el juez dispuso medidas cautelares menos gravosas:

Firma mensual en sede judicial durante cuatro meses

durante cuatro meses Prohibición de salida del país

Restricción de acercamiento a personas vinculadas a la causa

Prohibición de contacto con funcionarios públicos e ingreso a Casa de Gobierno sin autorización judicial

Además, fue rechazado un planteo de nulidad presentado por la defensa, que argumentaba supuestas irregularidades en la notificación inicial del proceso.

La postura de la defensa y la renuncia de Bazla

@vmivillamercedes ⚖️ Imputaron al exsecretario Ricardo Bazla por presuntos delitos contra la administración pública en San Luis 📍 La causa “El Caburé” investiga irregularidades en la gestión de un campo estatal 📌 La Justicia formuló múltiples cargos y dictó medidas cautelares 🗣️ Bazla negó los hechos, habló de “causa política” y presentó su renuncia 👉 La investigación continúa y podría avanzar en nuevas instancias judiciales #SanLuis #Justicia #Política #Corrupción #Actualidad #VillaMercedes #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo #DanielArceNews ♬ sonido original Villa Mercedes Info

En una entrevista exclusiva con Daniel Arce, el propio Ricardo Bazla cuestionó el proceso judicial y lo calificó como una causa con “tonalidad política”. También confirmó que presentó su renuncia indeclinable al cargo para no afectar la gestión provincial.

El exfuncionario negó haber cometido delitos y aseguró que no existe un perjuicio económico comprobado contra el Estado. Además, sostuvo que fue su área la que impulsó la recuperación del campo y denunció irregularidades previas.

“No hay ningún daño fiscal probado al Estado provincial”, afirmó, al tiempo que señaló que ejercerá su derecho de defensa en las próximas etapas del proceso.

Cómo sigue la causa

Con la formulación de cargos ya concretada, la investigación continuará en etapa preparatoria, donde se profundizarán las pruebas y se definirán las responsabilidades penales de los involucrados.

El caso mantiene relevancia institucional por tratarse de presuntos hechos ocurridos en el ejercicio de la función pública y por el impacto económico que podría implicar para el Estado provincial.