Incautaron cocaína valuada en $22 millones y detuvieron a dos hombres en San Luis

Dos hombres de 28 y 42 años, ambos oriundos de Mendoza, fueron detenidos este lunes 21 de septiembre en la ciudad de San Luis, durante un procedimiento realizado en el marco de la Misión Sarmiento. La Policía secuestró cocaína valuada en aproximadamente 22 millones de pesos.

El operativo fue resultado de tareas conjuntas desarrolladas por efectivos de la División Lucha Contra el Narcotráfico UROP N° 1 y personal del Departamento Canes Detectores de Estupefacientes, dependientes de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8).

El procedimiento

Los sospechosos fueron interceptados cuando circulaban a bordo de un Citroën C4 Cactus por la avenida Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, ex ruta provincial 3, en la zona sur de la ciudad de San Luis.

Durante el procedimiento intervino el can detector de estupefacientes Bonny, que realizó un venteo con resultado positivo.

A partir de ese indicio, desde la Unidad Fiscal Federal de San Luis, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, se ordenó la requisa de los ocupantes y del vehículo.

Como resultado, los investigadores secuestraron cocaína en forma de “tizas” y un envoltorio de nylon con la misma sustancia. Según se informó, la cantidad incautada era suficiente para elaborar aproximadamente 3.760 dosis, con un valor estimado de $22.000.000.

Además de la droga, durante el procedimiento fueron secuestrados un teléfono celular, cinco cédulas de conducir, un cuaderno con anotaciones y el automóvil Citroën C4 Cactus.

Detención de los dos sospechosos

Luego del procedimiento, el magistrado interviniente dispuso la detención e incomunicación de ambos hombres, de 28 y 42 años.

Los detenidos quedaron vinculados a una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, que establece el régimen penal relacionado con la producción, tráfico y otras conductas vinculadas a sustancias ilícitas.

El procedimiento se desarrolló en el marco de las acciones de la Misión Sarmiento, con participación de distintas áreas especializadas de la Policía de San Luis y bajo intervención de la Justicia Federal.