Incautaron marihuana valuada en $25 millones y detuvieron a un hombre en San Luis

En el marco de la Misión Sarmiento, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8) incautaron marihuana valuada en aproximadamente $25 millones y detuvieron a un hombre de 31 años. El procedimiento se desarrolló este jueves 20 de agosto en un domicilio del barrio 1° de Mayo, durante un allanamiento vinculado a una investigación policial.

El procedimiento

El operativo se llevó adelante en una vivienda ubicada en la manzana A del barrio 1° de Mayo, donde efectivos de la Comisaría Seccional 4° realizaban un allanamiento en el marco de una investigación.

Durante el procedimiento, los policías encontraron siete envoltorios y cuatro paquetes de forma prismática que contenían marihuana.

Ante el hallazgo, se dio intervención a efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, quienes realizaron el secuestro de la sustancia por disposición de la Justicia Federal.

Además de la droga, los investigadores secuestraron un teléfono celular y libretas con anotaciones, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La droga estaba valuada en $25 millones

Según la información oficial, la cantidad de marihuana incautada era suficiente para elaborar aproximadamente 6.339 dosis.

El valor estimado de la droga asciende a $25.000.000, de acuerdo con la evaluación realizada en el marco del procedimiento.

Como resultado del operativo, el magistrado interviniente dispuso la detención de un hombre de 31 años, quien quedó vinculado a una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.

La intervención se produjo en el marco de la Misión Sarmiento, un conjunto de acciones desplegadas por las fuerzas de seguridad de San Luis para combatir el narcotráfico y avanzar sobre investigaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes.