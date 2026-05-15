Incendio de un camión en Ruta 8: cinco dotaciones trabajaron para controlar el fuego cerca de Juan Jorba

Un importante operativo de emergencia se desplegó este martes por la tarde sobre la Ruta Nacional Nº 8, en el camino hacia Juan Jorba, tras el incendio de un camión que transportaba neumáticos.

El alerta fue recibido alrededor de las 17:00, momento en el que se movilizaron inicialmente tres dotaciones de bomberos hacia el lugar del hecho.

Al arribar, los equipos constataron un incendio generalizado en el tractor del vehículo, por lo que comenzaron de inmediato las tareas de extinción. Gracias al rápido accionar de los efectivos, lograron evitar que las llamas alcanzaran la totalidad de la carga transportada, compuesta por neumáticos.

Según se informó oficialmente, el conductor del rodado resultó ileso.

Como consecuencia del siniestro, el fuego se propagó hacia sectores de pastizales y cañaverales cercanos a la ruta, afectando vegetación baja de la zona. Ante esta situación, se sumaron otras dos dotaciones equipadas con unidades de ataque rápido y material forestal para contener el avance de las llamas.

Luego de aproximadamente una hora y media de intenso trabajo, la situación logró ser controlada.

En total participaron cinco dotaciones y 20 efectivos, con colaboración de la Policía de la Provincia para ordenar el tránsito y asistir en el operativo.