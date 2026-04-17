Incendio en depósito del Archivo Histórico de Villa Mercedes: investigan posible ingreso forzado

Un incendio se registró en la noche del jueves en un depósito ubicado en el Barrio Ferroviario de Villa Mercedes, donde se resguardaba material del Archivo Histórico municipal. El hecho generó preocupación por el valor documental de los elementos almacenados en el lugar.

🚨🔥 Incendio en el Archivo Histórico de Villa Mercedes Un depósito del Barrio Ferroviario se incendió cerca de las 23:00 hs y generó preocupación por el material documental que se encontraba en el lugar 📂🏛️ 🚒 El Cabo Primero Fernández confirmó que había gran cantidad de humo y papeles, pero no fue un incendio generalizado 👮 Investigan un posible ingreso forzado al predio ⚠️ No hubo heridos 👉 Intervinieron Bomberos El Fortín, Policía, Defensa Civil y funcionarios municipales 🔎 La Justicia trabaja para determinar qué ocurrió #VillaMercedes #Incendio #ArchivoHistorico #Bomberos #Policiales #SanLuis #Noticias #Ahora #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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Según los primeros datos, el foco ígneo fue advertido alrededor de las 23:00 horas, cuando vecinos detectaron una importante cantidad de humo que salía del recinto. Ante el alerta, intervino una dotación de Bomberos Voluntarios El Fortín, que logró controlar la situación sin que se produjeran víctimas.

El Cabo Primero Fernández, a cargo del operativo, explicó que al ingresar al lugar “se detectó una gran cantidad de humo y presencia de papel, pero por suerte no se trataba de un incendio generalizado”. En ese sentido, detalló que el principal inconveniente fue localizar el foco: “nos complicó un poco encontrar el origen, pero está todo controlado”.

Respecto al sector afectado, indicó que se trata de un edificio con múltiples oficinas, lo que dificultó precisar el área exacta donde se inició el fuego. Además, confirmó que no había personas en el interior al momento del hecho.

En paralelo, trascendió que la puerta trasera del depósito habría sido forzada, lo que abre una línea investigativa sobre un posible ingreso previo al siniestro. No obstante, el propio Fernández aclaró que ese aspecto queda bajo análisis de la Policía, que trabajaba en el lugar realizando las pericias correspondientes.

Durante el operativo también se hicieron presentes efectivos de la Policía de San Luis, personal de Defensa Civil y funcionarios municipales. Se aguardaba la intervención de la División Investigaciones para avanzar con las actuaciones judiciales.

El depósito afectado pertenece al sistema de resguardo documental de la Municipalidad de Villa Mercedes, lo que refuerza la relevancia institucional del caso. Las autoridades evaluarán el estado del material histórico almacenado y el impacto que pudo haber generado el humo o el calor.

La causa permanece en etapa de investigación y no se descartan hipótesis hasta contar con los resultados de los peritajes.