Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: confirman que el fuego está contenido tras arrasar más de 16 mil hectáreas

El comunicado oficial de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), difundido este martes, señaló que las condiciones meteorológicas favorables, con bajas temperaturas, lluvias y nevadas, contribuyeron a frenar el avance de las llamas.

Según el parte informativo, el resultado se logró gracias al trabajo conjunto entre el Comando Unificado, la Administración de Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, en el marco de un operativo considerado de alta complejidad.

“Las tareas coordinadas permitieron consolidar el perímetro y detener el avance del fuego”, indicaron las autoridades, destacando la articulación entre los distintos organismos nacionales y provinciales.

Continúa el monitoreo ante posibles nuevos focos

A pesar de que el incendio se encuentra contenido, desde la AFE advirtieron que el despliegue operativo continuará, con el objetivo de prevenir la reactivación del fuego. Esto responde a las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, a través del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que mantiene vigente el riesgo de incendios en la región.

En ese contexto, las autoridades destacaron el compromiso del personal involucrado: “Agradecemos a los brigadistas, bomberos y equipos desplegados que lucharon contra el fuego”, expresaron.

Un operativo masivo en medio de una crisis ambiental en Chubut

Durante los más de dos meses de combate, participaron 473 personas, de las cuales 329 integraron el personal de línea y 144 cumplieron funciones de apoyo logístico y operativo.

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la cordillera de Chubut, forma parte de una crisis ambiental más amplia. En total, los incendios forestales en la provincia provocaron la pérdida de más de 50 mil hectáreas, lo que generó preocupación por el impacto ecológico en los bosques nativos y áreas protegidas.

El Parque Nacional Los Alerces, reconocido por su valor ambiental y turístico, alberga especies únicas y ecosistemas de gran fragilidad, por lo que el control del incendio representa un paso clave para su preservación.