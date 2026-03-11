Incendio en un casino de Mendoza: dos trabajadores fueron rescatados tras un violento siniestro

Un incendio de gran magnitud se registró en un casino de la provincia de Mendoza, donde las llamas destruyeron parte de las instalaciones y obligaron a desplegar un importante operativo de emergencia. Durante el siniestro, dos trabajadores quedaron atrapados y debieron ser rescatados por los equipos de bomberos.

El hecho ocurrió en un sector del casino ubicado en la ciudad de Mendoza, donde por causas que aún se investigan comenzó el fuego que rápidamente se propagó por una de las áreas del establecimiento.

Según informaron fuentes oficiales, el incendio generó densas columnas de humo y daños estructurales en parte del edificio, lo que obligó a la evacuación preventiva del lugar mientras trabajaban bomberos, personal policial y equipos de emergencia.

Rescate de trabajadores atrapados

Durante el desarrollo del incendio, dos empleados del casino quedaron atrapados dentro del edificio, lo que activó un operativo especial de rescate.

Los bomberos lograron ingresar al sector afectado y rescatar a ambos trabajadores, quienes fueron asistidos por personal médico en el lugar. De acuerdo con los primeros reportes, no presentaban heridas de gravedad, aunque fueron evaluados por inhalación de humo.

Investigación para determinar el origen del fuego

Tras controlar el siniestro, las autoridades iniciaron peritajes para determinar cómo se originó el incendio. Entre las hipótesis que analizan los investigadores se encuentran posibles fallas eléctricas o problemas en las instalaciones del edificio, aunque ninguna versión fue confirmada oficialmente.

El sector afectado sufrió importantes daños materiales, mientras que el resto del complejo fue preservado gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia.

Este tipo de incidentes vuelve a poner en foco las condiciones de seguridad y los sistemas de prevención de incendios en espacios de gran concurrencia, especialmente en establecimientos de entretenimiento como los casinos.