Incendio en Villa Mercedes: ardieron dos establos con cientos de fardos

Un importante incendio estructural se registró pasado el mediodía del jueves en la intersección de avenida Jorge Newbery y Circunvalación, en la ciudad de Villa Mercedes, donde trabajó personal de Bomberos Voluntarios “El Fortín” para controlar las llamas que afectaban a dos establos con gran cantidad de fardos almacenados.

De acuerdo a la información oficial, al arribar al lugar los efectivos constataron que el fuego comprometía dos estructuras de aproximadamente 4 por 3 metros cada una. En el interior se encontraban acopiados cerca de 400 fardos de pasto de 25 kilos, los cuales presentaban una combustión generalizada.

Ante la magnitud del foco ígneo, los bomberos desplegaron tareas de extinción y remoción del material afectado para evitar que el incendio alcanzara la totalidad de los fardos almacenados y se propagara hacia otros sectores.

Desde el cuartel informaron que no hubo personas ni animales lesionados como consecuencia del siniestro, aunque las pérdidas materiales fueron significativas debido al volumen de pasto afectado por las llamas.

En el operativo participaron tres dotaciones con un total de 11 efectivos de Bomberos Voluntarios “El Fortín”, quienes trabajaron con la colaboración de personal de la Policía de la Provincia de San Luis para asegurar la zona y ordenar el tránsito en el sector.