Incendio en Villa Mercedes: Bomberos controlan un foco en una vivienda del barrio Jardín del Sur

Una vivienda del barrio Jardín del Sur, en la ciudad de Villa Mercedes, registró un incendio este jueves por la noche que motivó un rápido despliegue del Cuerpo de Bomberos Voluntarios “El Fortín” y personal de salud.

El hecho ocurrió poco después de las 20:00 horas, en una propiedad ubicada en la intersección de Dr. Moretti y El Líbano, donde funciona un horno de panadería.

Según los primeros datos aportados por el subjefe de Bomberos, Villegas, el foco ígneo se habría iniciado en el horno mientras se realizaban tareas de cocción. El fuego afectó únicamente el material que estaba siendo preparado en ese momento, sin propagarse al resto de la vivienda.

Ante la emergencia, acudieron al lugar varias dotaciones de bomberos que lograron controlar el siniestro, además de una ambulancia del SEMPRO, que asistió a una mujer que se encontraba en estado de nerviosismo. No se registraron personas heridas.

El rápido accionar de los equipos de emergencia evitó daños mayores y permitió contener la situación en pocos minutos. No obstante, se realizarán las pericias correspondientes para determinar con precisión las causas del incendio.