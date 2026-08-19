Incendio fatal en Fortuna: murió un hombre tras un siniestro en una vivienda

Un incendio de importantes proporciones registrado durante la noche del martes en una vivienda de Fortuna, provincia de San Luis, dejó como saldo preliminar un hombre fallecido. Su hija y su nieto lograron salir del inmueble.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 23:27 del martes 18 de agosto, de acuerdo con la información preliminar conocida tras el hecho.

Investigan el origen del incendio

Según los primeros datos aportados por vecinos del lugar, el fuego se habría iniciado luego de la explosión de una garrafa que estaba conectada a una estufa.

Esta circunstancia forma parte de la información inicial y deberá ser establecida oficialmente a partir de las actuaciones y peritajes correspondientes.

Como consecuencia del incendio, un hombre perdió la vida en el interior de la vivienda. En tanto, su hija y su nieto consiguieron salir del inmueble, según indica el reporte preliminar.

Por el momento no trascendieron oficialmente la identidad ni la edad de la víctima fatal, como tampoco mayores precisiones sobre el estado de las otras dos personas que se encontraban en la vivienda.

Conmoción en Fortuna

El episodio generó conmoción en Fortuna, localidad ubicada en el departamento Gobernador Dupuy, al sur de la provincia de San Luis.

Se aguarda información oficial complementaria que permita determinar las circunstancias en las que comenzó el incendio y la mecánica del siniestro.

La información se encuentra en desarrollo y será actualizada a medida que se conozcan nuevos datos oficiales.