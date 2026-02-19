Incidentes en el Congreso durante el paro de la CGT: la Policía dispersó a manifestantes con hidrantes y gases

La Policía Federal y la Policía de la Ciudad desplegaron este jueves un amplio operativo en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se registraron incidentes durante la jornada de paro general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

Desde el mediodía comenzaron a concentrarse manifestantes frente al Palacio Legislativo, mientras en el interior de la Cámara de Diputados se debatía la iniciativa oficial. Si bien la conducción de la CGT había convocado a una huelga sin movilización, distintas organizaciones sindicales y sociales se hicieron presentes en el lugar.

Entre los sectores que participaron de la protesta se encontraban las dos CTA y agrupaciones de izquierda como el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Polo Obrero y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

Disturbios y operativo de seguridad

Según informaron fuentes oficiales, un grupo de manifestantes arrojó piedras, botellas y palos contra el cordón policial e intentó derribar una de las vallas dispuestas para resguardar el perímetro del Congreso.

Ante esa situación, las fuerzas de seguridad utilizaron camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a quienes protagonizaban los disturbios y restablecer el orden en la zona.

El operativo estuvo coordinado por el Ministerio de Seguridad, que dispuso un refuerzo preventivo ante la posibilidad de incidentes en el marco del paro nacional.

Doce detenidos

De acuerdo con la información oficial, la Policía Federal Argentina detuvo a cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— mientras que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reportó otras ocho aprehensiones. En total, 12 personas fueron detenidas durante las protestas.

Las autoridades indicaron que la situación fue controlada tras la intervención de las fuerzas y que se iniciaron actuaciones judiciales para determinar responsabilidades por los hechos registrados.

El clima de tensión se da en un contexto de fuerte debate político y sindical por la reforma laboral, uno de los ejes centrales de la agenda parlamentaria del oficialismo.