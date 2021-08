Independiente goleó a Colón en Avellaneda y volvió a ser líder

Independiente goleó este sábado por 3 a 0 a Colón de Santa Fe, el último campeón, como local en el estadio “Libertadores de América” de Avellaneda, resultado que le permitió recuperar al menos momentáneamente la cima de la Liga Profesional.

En la continuidad de la novena fecha, fue un remate desde la medialuna del área de Alan Soñora, dentro de un trámite parejo de juego, el que le dio la primera ventaja al “Rojo”, a los 31 minutos del primer tiempo, al capturar un rebote y definir de derecha.

Nueve minutos más tarde llegó la jugada que quebró el encuentro: Facundo Mura fue expulsado tras derribar a un rival cuando se iba cara a cara con Leonardo Burián y el propio Soñora, con una gran ejecución de ese tiro libre desde su pierna zurda, encontró el segundo gol.

Con el hombre de más, en el arranque del complemento, los dirigidos por Julio César Falcioni sentenciaron la historia por una definición del colombiano Andrés Roa y llegaron a los 18 puntos, recuperando momentáneamente la cima del torneo y meterle presión a Lanús, Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba -estos dos juegan entre sí-, que habían empezado la jornada al tope de la tabla.

La primera chance de peligro fue para Colón, que dominó la posesión de la pelota y el terreno en los veinte minutos iniciales, a partir de la profundidad de sus laterales, principalmente Facundo Mura. Fue a partir de un rebote que Bernardi quedó solo dentro del área, pero el arquero Sebastián Sosa estuvo muy atento y rápido para achicar y rechazar el remate.

Independiente respondió con un tibio cabezazo de Silvio Romero que rechazó Burián, pero rompió esquemas a los 30 minutos: Fabricio Bustos trepó por derecha, lanzó el centro atrás y después de una serie de rebotes, Soñora le dio de derecha para anotar el primer tanto con un tiro esquinado al palo derecho.

Colón sintió el golpe y, si bien trató de reaccionar rápido, achicó tan alto las líneas que quedó expuesto a la corrida de Palacios, que obligó a la infracción de Mura, expulsado correctamente por el árbitro Mastrángelo.

Y de ese tiro libre, por si fuera poco para el “Sabalero”, Soñora metió un zurdazo hermoso contra el palo izquierdo de Burián, que se quedó clavado sin poder reaccionar para evitar el segundo tanto de Independiente.

La fisonomía del encuentro se modificó con la expulsión de Mura y, si bien el DT de los santafesinos Eduardo Domínguez buscó un rápido descuento en el complemento, fue el “Rojo” el que sentenció la historia.

A los tres minutos, y otra vez con un pase al espacio de Ortega, Roa -en posición adelantada- se fue cara a cara con el arquero y definió con suficiencia junto a un palo.

De ahí hasta el final fue un mero trámite esperar que termine el partido, con un Colón sin reacción y que deberá mejorar su conexión en líneas, además de las cuatro expulsiones en nueve fechas.

Independiente aprovechó su momento para levantar cabeza y Falcioni también le dio rodaje y debut a varios juveniles que estaban en el banco de suplentes.

Esta es la síntesis:

Liga Profesional.

Fecha 9

Independiente – Colón.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Thomas Ortega; Domingo Blanco, Alan Soñora; Sebastián Palacios, Alan Velasco, Andrés Roa y Silvio Romero. DT: Julio César Falcioni.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi, Eric Meza; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Alexis Castro; Lucas Beltrán y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Libertadores de América (Independiente).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Goles en el primer tiempo: 31m y 40m Soñora (I).

Gol en el segundo tiempo: 3m Roa (I).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Nicolás Leguizamón, Santiago Pierotti y Rafael Delgado por Farías, Lértora y Bernardi (C); 24m Wilson Morelo por Beltrán (C); 31m Patricios Ostachuk por Blanco (I); 35m Tomás Pozzo y Juan Román Zarza por Velasco y Roa (I); 36m Yeiler Goez por Castro (C); 41m Julián Romero y Matías Sosa por Romero y Soñora (I).

Incidencia en el primer tiempo: 38m expulsado Mura (C).