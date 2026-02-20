Indignante: 20 cuadras con la basura destruida por vándalos en Villa Mercedes

Una vez más, la ciudad amaneció con una imagen que genera enojo e impotencia. En al menos 20 cuadras, trabajadores del servicio de recolección se encontraron con bolsas de basura completamente rotas y residuos desparramados sobre veredas y calles. La escena obligó a redoblar tareas, reorganizar recorridos y destinar más recursos para recuperar la limpieza en los barrios afectados.

No se trata de un hecho aislado. Según señalaron fuentes consultadas, este tipo de situaciones se viene repitiendo en distintos puntos de la ciudad, afectando tanto a vecinos como al personal municipal que diariamente trabaja para mantener el orden y la higiene urbana.

Un perjuicio que afecta a todos

Cada bolsa rota no es solo basura desparramada: implica más horas de trabajo, más uso de maquinaria, mayor costo operativo y un deterioro en la calidad ambiental del barrio. Además, la acumulación de residuos expuestos genera malos olores, posibles focos infecciosos y una imagen de abandono que no refleja el esfuerzo que se viene realizando desde el municipio.

Desde las áreas correspondientes remarcan que el servicio de recolección funciona con normalidad y que el personal cumple con sus recorridos habituales. Sin embargo, cuando ocurren estos hechos vandálicos, el esquema de trabajo debe modificarse para limpiar nuevamente zonas ya atendidas.

Quiénes estarían detrás de los hechos

De acuerdo con información recabada por este medio, los responsables serían personas ajenas a la ciudad y con serios problemas de adicción. En varias oportunidades, la policía logró demorarlos tras denuncias de vecinos, aunque a los pocos días recuperan la libertad y vuelven a hacer lo mismo.

Esta situación genera frustración entre los habitantes de los sectores afectados, que observan cómo el problema se repite pese a las intervenciones realizadas.

El rol de los vecinos y la importancia de denunciar

En varias oportunidades, gracias a los llamados y denuncias realizadas por vecinos, se logró la intervención policial y la posterior demora de las personas involucradas en estos hechos. La rápida comunicación permitió actuar a tiempo y evitar que el daño fuera mayor.

Desde el municipio destacan esa actitud responsable de la comunidad, que no permanece indiferente frente a situaciones que afectan a todos. La colaboración vecinal ha sido clave para que las autoridades puedan identificar a los responsables y avanzar en cada caso.

Por eso, se solicita que ante cualquier episodio similar se continúe dando aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. La denuncia temprana sigue siendo una herramienta fundamental para sostener el orden y la limpieza en los barrios.

Asimismo, se recuerda la importancia de respetar los horarios establecidos para sacar la basura, ya que reducir el tiempo de permanencia de los residuos en la vía pública también ayuda a prevenir este tipo de situaciones.

Compromiso municipal

Pese a estos episodios, fuentes municipales nos informan que las cuadrillas de servicio público continúan trabajando todos los días para mantener en condiciones cada barrio de la ciudad.

Los hechos vandálicos no solo dañan el entorno urbano: afectan el esfuerzo colectivo y el trabajo de quienes cumplen con sus responsabilidades. Por eso, más allá de la indignación que generan estas situaciones, el mensaje es claro: cuidar la ciudad es una tarea de todos.