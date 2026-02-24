Inestabilidad en San Luis: anticipan lluvias hasta el sábado y leve descenso de temperatura

Condiciones cambiantes y ráfagas fuertes en sectores del centro y norte

Mejoramientos graduales previstos hacia la mañana del sábado

Un informe especial de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipa un período de inestabilidad en la provincia de San Luis que se extenderá hasta la mañana del sábado, con precipitaciones de variada intensidad y descensos térmicos leves en distintas regiones del territorio.

El reporte, difundido este martes, advierte que durante los próximos días se registrarán condiciones cambiantes, con jornadas que alternarán entre intervalos nubosos y momentos de mayor inestabilidad, especialmente hacia el cierre de la semana.

Para este martes se prevé, en líneas generales, buen tiempo con un leve descenso de las temperaturas. El cielo se presentará mayormente despejado, con algunos intervalos nubosos. Las mínimas rondarán los 17°C y las máximas alcanzarán los 29°C en promedio provincial. El viento soplará del sector sureste con intensidad leve a moderada (entre 12 y 28 km/h), aunque se anticipan ráfagas de hasta 55 km/h en las regiones centro y norte durante la noche.

El miércoles se presentará algo inestable, con poco cambio en las temperaturas máximas. Se espera cielo parcialmente nublado, mínimas de 17°C y máximas de 28°C, con viento del sector sureste y presencia de ráfagas.

Para el jueves se anticipa una jornada inestable, con cielo parcialmente nublado y probables precipitaciones en la mitad norte provincial. Las mínimas descenderán hasta los 14°C, mientras que las máximas se ubicarán en torno a los 26°C. El viento será leve, del noreste.

La situación se intensificará el viernes, cuando se prevé una jornada muy inestable, con cielo mayormente nublado y precipitaciones de variada intensidad en amplias zonas del territorio. En esa jornada, las mínimas se ubicarán cerca de los 16°C y las máximas alcanzarán los 28°C, con viento leve a moderado del cuadrante norte y ráfagas.

Según la REM, estas condiciones se mantendrán hasta la mañana del sábado, momento en el que se esperan mejoramientos graduales en la provincia.