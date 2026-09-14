Inflación de agosto: seis provincias superaron el promedio nacional y Neuquén encabezó las subas

La inflación de agosto de 2026 mostró diferencias importantes entre las provincias argentinas. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional registró una variación del 1,7%, seis de las jurisdicciones con mediciones propias relevadas terminaron el mes por encima de ese nivel.

El dato nacional significó una desaceleración respecto de julio, cuando la inflación había alcanzado el 2,1%, y se convirtió en el registro mensual más bajo de los últimos 14 meses.

Neuquén encabezó el ranking provincial

De acuerdo con un relevamiento elaborado por Politikon Chaco, sobre datos de las direcciones e institutos provinciales de Estadística y del INDEC, Neuquén presentó la mayor inflación mensual entre las jurisdicciones analizadas, con un incremento del 2,3%.

En segundo lugar se ubicó Río Negro, con 2,1%, seguida por Chaco, con 1,9%.

Otras tres provincias quedaron apenas por encima del promedio nacional: Santa Fe, Tucumán y Córdoba, todas con una variación mensual del 1,8%.

De esta manera, las seis provincias que superaron el 1,7% nacional fueron:

Neuquén: 2,3%.

Río Negro: 2,1%.

Chaco: 1,9%.

Santa Fe: 1,8%.

Tucumán: 1,8%.

Córdoba: 1,8%.

San Luis igualó el promedio nacional

En el caso de San Luis, la inflación de agosto alcanzó el 1,7%, exactamente el mismo nivel registrado para el total del país.

También Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Jujuy presentaron una variación del 1,7%.

Mendoza, en tanto, fue la única jurisdicción de las analizadas que quedó por debajo del índice nacional, con una inflación mensual del 1,5%.

El comportamiento de San Luis adquiere relevancia adicional al observar el acumulado anual. Entre enero y agosto, los precios aumentaron 18,7% en la provincia, frente al 21,3% registrado a nivel nacional.

En la comparación interanual, San Luis alcanzó una variación del 32,3%, también inferior al 33,5% nacional.

Vivienda y servicios, entre los rubros que más presionaron

El análisis por categorías mostró que Vivienda y servicios públicos fue uno de los componentes con mayor incidencia en distintas jurisdicciones.

En Chaco, esta división registró un incremento del 3,6%; en Mendoza, del 2,8%; mientras que en CABA y San Luis la suba alcanzó el 2,6%.

También se observaron incrementos importantes en Educación. El rubro aumentó 4,4% en Neuquén y 4% en Jujuy, evidenciando que durante agosto determinados servicios tuvieron una evolución superior al nivel general de precios.

La inflación nacional fue del 1,7% en agosto

El INDEC informó que la inflación nacional desaceleró al 1,7% durante agosto, después del 2,1% registrado en julio.

Con ese resultado, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación de los últimos doce meses se ubicó en 33,5%.

El panorama provincial, sin embargo, demuestra que la desaceleración no fue uniforme en todo el territorio argentino. Mientras algunas jurisdicciones se ubicaron por encima del promedio nacional, otras acompañaron el índice general y Mendoza consiguió cerrar agosto por debajo del 1,7%.