Inflación de marzo en Argentina: fue del 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre

La inflación de marzo en Argentina alcanzó el 3,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y acumuló un 9,4% en el primer trimestre del año. Se trata del primer registro mensual de 2026 que supera los tres puntos y confirma una tendencia de aceleración en los precios.

En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 32,6%, levemente por debajo del 33,1% de febrero.

Educación y transporte lideraron las subas

La división con mayor aumento fue Educación, con un fuerte 12,1%, impulsado por el inicio del ciclo lectivo y ajustes estacionales que este año superaron ampliamente el promedio general.

Le siguió Transporte, con un 4,1%, explicado principalmente por subas en combustibles, transporte público y pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles acumulan un incremento cercano al 23%, lo que impacta directamente en la estructura de costos.

Otros rubros relevantes fueron:

Vivienda, agua, electricidad y gas : 3,7%

: 3,7% Recreación y cultura : 3,6%

: 3,6% Alimentos y bebidas no alcohólicas : 3,4%

: 3,4% Restaurantes y hoteles: 3,4%

En contraste, los menores aumentos se registraron en:

Equipamiento y mantenimiento del hogar : 1,3%

: 1,3% Bienes y servicios varios: 1,7%

Carne y regulados, entre los principales factores de presión

Uno de los factores que más incidió en la suba fue el precio de la carne, con aumentos superiores al 5% en todas las regiones del país. Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), los cortes registraron una suba promedio del 10,6% en marzo, destacándose:

Picada común: 20,4%

Carnaza común: 17,7%

Falda: 13,4%

Además, los precios regulados aumentaron un 5,1%, impulsados por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. Por su parte, el IPC núcleo fue del 3,2%, mientras que los estacionales avanzaron un 1%.

Diferencias regionales y tendencia al alza

A nivel regional, el índice estuvo por encima del promedio nacional en:

Noreste (NEA) : 4,1%

: 4,1% Noroeste (NOA) : 4%

: 4% Gran Buenos Aires (GBA): 3,4%

Mientras que se ubicó por debajo en:

Región Pampeana : 3,3%

: 3,3% Cuyo : 3,2%

: 3,2% Patagonia: 2,5%

Con este resultado, la inflación acumula siete meses consecutivos por encima del 2% y se aleja de la meta oficial de desaceleración planteada por el Gobierno.

Sorpresa para las consultoras y análisis económico

El dato final superó las previsiones de la mayoría de las consultoras privadas, que proyectaban entre 3% y 3,2%. Solo algunas estimaciones, como la de Econviews, coincidieron con el 3,4%.

El economista Julián Neufeld, de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que el dato refleja una inflación persistente, aunque señaló la incidencia de factores externos y transitorios.

Por su parte, Santiago Casas, de EcoAnalytics, atribuyó la aceleración a los ajustes en precios regulados y a la falta de un “ancla nominal” clara en la política monetaria, lo que genera descoordinación en las expectativas inflacionarias.

La reacción del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó la suba en el contexto internacional y en el proceso de corrección de precios relativos. Además, reiteró que la inflación es un fenómeno monetario vinculado a la oferta y demanda de dinero.

En tanto, el presidente Javier Milei reconoció que el dato “no es bueno”, aunque se mostró confiado en que la inflación retomará una senda descendente en los próximos meses.