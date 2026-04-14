Inflación de marzo en Argentina: Luis Caputo anticipó que superará el 3% antes del dato oficial del INDEC

La expectativa por el dato de inflación de marzo se intensificó luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicará por encima del 3%, según anticipó en un evento realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario. El dato oficial será difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El funcionario explicó que el incremento responde principalmente a un “shock” vinculado al petróleo, que impactó en distintos rubros de la economía. Entre ellos mencionó el aumento en combustibles, transporte y pasajes aéreos, además de factores estacionales como los ajustes en el sector educativo durante el inicio del ciclo lectivo.

En ese contexto, relevamientos privados ya venían proyectando una inflación superior al 3% para marzo, en línea con lo expresado por el titular del Palacio de Hacienda. Además, el alza en los combustibles podría seguir presionando los precios durante abril, lo que genera cautela en el corto plazo.

No obstante, Caputo se mostró optimista sobre la evolución de la economía y sostuvo que “a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, al tiempo que aseguró que los próximos meses podrían mostrar mejores indicadores.

Las declaraciones se dieron durante la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, del analista Salvador Di Stefano, en la ciudad de Rosario.

En paralelo, el ministro se prepara para viajar a Washington D.C., donde participará de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en un escenario clave para las negociaciones económicas de la Argentina.