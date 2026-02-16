Inflación en febrero: consultoras advierten presión en alimentos y el Gobierno posterga cambios en el IPC

La inflación de febrero vuelve a ubicarse en el centro de la agenda económica. Informes de consultoras privadas indican que Alimentos y bebidas mantienen aumentos sostenidos durante la primera mitad del mes, en un contexto marcado por la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la decisión oficial de posponer la actualización de la fórmula de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según datos preliminares, el rubro alimentos continúa mostrando resistencia a la desaceleración, especialmente en productos clave como carnes y aceites, mientras el Gobierno prioriza consolidar la baja inflacionaria antes de introducir cambios metodológicos.

Qué muestran los relevamientos privados

La consultora LCG registró en supermercados una inflación semanal del 1% en Alimentos y bebidas durante la segunda semana de febrero, luego de un 2,5% en la primera. En las últimas cuatro semanas, el promedio mensual del rubro se aceleró a 2,4%.

El informe señala que casi una quinta parte de la canasta relevada presentó aumentos, lo que refleja subas extendidas y no concentradas en pocos productos. La mayor variación semanal correspondió a Aceites (2,4%), seguida por Carnes (2,3%), aunque este último rubro explicó el 70% de la inflación semanal. Las Verduras, en cambio, mostraron una leve baja que moderó parcialmente el índice general.

En el acumulado mensual, las Carnes registraron un aumento del 3,6% y los Aceites del 2,4%, mientras que frutas y verduras exhibieron caídas o incrementos menores.

Por su parte, la consultora Analytica reportó una suba de 1,3% en alimentos durante la segunda semana, con verduras (+6,6%) y carnes (+3,7%) encabezando el promedio de las últimas cuatro semanas.

En contraste, Econviews mostró un relevamiento más moderado, con un 0,6% semanal en la segunda semana de febrero, aunque también destacó aumentos en carnes y una leve deflación en productos de verdulería.

El dato oficial del Indec se conocerá el 12 de marzo y permitirá dimensionar el impacto final de estos movimientos en el IPC general.

La fórmula del IPC y el impacto en la medición

El Gobierno decidió postergar la actualización metodológica del IPC, que implicaba reemplazar la canasta base de 2004 por la de 2017/2018. Con la nueva fórmula, el peso de Alimentos y bebidas habría bajado del 26,9% al 22,7%, mientras que las tarifas públicas habrían pasado del 9,4% al 14,5%.

La modificación podría haber moderado el impacto de los alimentos en el índice general, pero desde el Ejecutivo sostienen que primero debe consolidarse la desaceleración inflacionaria.

El desafío del equipo económico

En enero, la inflación fue de 2,9%, con una variación interanual de 32,4%, superando las proyecciones privadas. El presidente Javier Milei afirmó que hacia agosto la inflación mensual debería ubicarse por debajo del 1%.

El inicio de la denominada “fase 4” del programa económico permitió fortalecer reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y sostener el tipo de cambio, reduciendo presiones cambiarias sobre precios. Sin embargo, esa estrategia implica mantener tasas de interés elevadas en pesos, lo que condiciona la recuperación de la actividad y los ingresos.

La persistencia de aumentos en alimentos, con fuerte incidencia de las carnes y dispersión entre productos, representa hoy uno de los principales desafíos para la política económica y la gestión de expectativas.