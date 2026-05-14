Inflación en San Luis: abril cerró con 2,4% y alimentos registraron la menor suba

La Dirección de Estadística y Censos de San Luis informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril fue del 2,4%, el registro más bajo en lo que va de 2026 en la provincia. El dato representa una desaceleración respecto a marzo, cuando la inflación había alcanzado el 3,2%.

Con este resultado, la variación acumulada en los primeros cuatro meses del año llegó al 12%, mientras que la suba interanual alcanzó el 33,1%.

El relevamiento oficial reflejó que el capítulo con mayor incremento durante abril fue “Transporte y comunicaciones”, con una suba mensual del 6,8% y un aumento interanual del 38,3%.

Entre los factores que impulsaron este rubro se destacaron los aumentos en combustibles, la tarifa de taxis y el valor del boleto de colectivo urbano.

El segundo lugar en el ranking de incrementos correspondió a “Equipamiento y mantenimiento del hogar”, que registró una variación del 4,2% mensual. El sector acumula un aumento del 9,2% en 2026 y del 21,5% interanual.

Según el informe, las principales subas se observaron en muebles, artefactos para el hogar, productos de limpieza y artículos descartables.

El tercer rubro con mayor impacto fue “Vivienda y servicios básicos”, con un incremento del 3,9% en abril, un acumulado anual del 15,1% y una variación interanual del 44,3%.

En este capítulo incidieron los aumentos en alquileres, combustibles para la vivienda, agua, servicios sanitarios y materiales junto a mano de obra para reparaciones.

Uno de los datos más destacados del informe fue el comportamiento de “Alimentos y bebidas”, que mostró la menor variación del mes con una suba de apenas 0,5%.

Pese a este bajo registro mensual, el rubro acumula un incremento del 13,3% en lo que va del año y del 36% en comparación con abril de 2025.

El IPC de San Luis mide la variación de precios de una canasta compuesta actualmente por 301 productos, agrupados en nueve capítulos representativos del consumo provincial.

Desde la Dirección de Estadística y Censos detallaron además que se supervisan unos 245 precios diarios, equivalentes a 4.900 relevamientos mensuales y cerca de 58.800 anuales. Del total de la canasta, los bienes representan el 75,44% y los servicios el 24,56%.