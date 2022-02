Inflación imparable: el kilo de pan aumentará entre 20% y 25% a partir del lunes

El precio del pan aumentará entre un 20% y un 25% a partir del lunes 14 de febrero, y pasará a valer entre $240 y $300 el kilo. El incremento se debe a la suba de precios de los combustible, de los servicios y de las materias primas, informó este miércoles la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires.

“Es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios”, agregó el dirigente empresario. De esta manera, uno de los insumos básicos de la canasta familiar influirá en la inflación de febrero.

El pan, cada vez más caro

El pan es uno de los alimentos que suele estar siempre presente en la mesa de los argentinos, ya sea para el desayuno, la merienda o en las comidas principales. Sin embargo, cada vez se vuelve más dificil de comprar.

En la provincia de Buenos Aires, para llevar un kilo de pan a casa habrá que desembolsar entre $240 y $300 a partir del lunes. Mientras que las facturas, tradicionales para el desayuno o el mate de los fines de semana, costarán entre $400 y $600 la docena.

La suba de costos se traslada de forma directa al consumidor

Anuncio

Los panaderos justifican estos aumentos en los precios por la suba de los costos. La semana pasada, el combustible aumentó un 9% en promedio, entre ellos el gasoil, y la mayoría de las materias primas que se necesitan para la elaboración de los panificados se traslada en camiones.

El de los combustibles es uno de los precios que se mantenía congelado desde mayo de 2021, en el marco de la campaña electoral de medio término. Próximamente se aplicará también el aumento en las tarifas de luz y no se descartan nuevas subas en todos los servicios públicos, en el marco de las negociaciones que el Gobierno lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implica la reducción de subsidiso para achicar el gasto público.

“Es una situación que nos duele, porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia argentina, por eso siempre colaboramos con todo lo que podemos, pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas”, aseguró Santoandré.

A fin de año, el Gobierno había pautado un congelamiento de precios para las fiestas de Fin de Año, pero solo por dos semanas.