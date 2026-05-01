Informe laboral 2026: el 70% de los argentinos perdió oportunidades por falta de habilidades, según Randstad

En un contexto marcado por la digitalización, el avance de la inteligencia artificial y los cambios acelerados en el mundo del trabajo, un informe de Randstad revela un dato contundente: el 70% de los argentinos asegura haber perdido oportunidades laborales por falta de habilidades.

El relevamiento, realizado sobre 4.089 personas con y sin empleo en Argentina, Chile y Uruguay, expone una brecha cada vez más visible entre las exigencias del mercado y la preparación de la fuerza laboral.

Alta percepción de empleabilidad, pero con limitaciones reales

A pesar de este escenario, el 89% de los trabajadores argentinos se considera empleable, una cifra similar a la de Uruguay (90%) y superior a la de Chile (77%). Sin embargo, esa percepción positiva contrasta con las dificultades concretas para acceder a oportunidades laborales.

En la región, el impacto de la falta de habilidades incluso es mayor: el 81% de los chilenos y el 79% de los uruguayos también reconocen haber perdido oportunidades por este motivo.

La brecha de habilidades y el desafío del aprendizaje continuo

Desde Randstad advierten que la aceleración de los cambios productivos está profundizando el desajuste entre oferta y demanda laboral.

“La empleabilidad ya no depende únicamente de lo aprendido en el pasado, sino de la capacidad de adquirir nuevos conocimientos en forma permanente”, señala el informe.

En este marco, el concepto de aprendizaje continuo se consolida como un factor central para sostener la inserción laboral en cualquier etapa de la carrera profesional.

Capacitación: niveles moderados y con margen de mejora

El estudio también analiza los niveles de formación continua en la región. Argentina lidera con un 42% de trabajadores que se capacitan de manera constante, aunque sin alcanzar la mitad de la población activa. Le siguen Uruguay (41%) y Chile (34%).

En paralelo, el 23% de los argentinos no realizó capacitaciones formales en más de dos años, un valor inferior al de Chile (33%) y similar al de Uruguay (22%).

El rol de las empresas, bajo la lupa

Uno de los puntos críticos del informe es el bajo nivel de capacitación ofrecido por las organizaciones. Solo el 13% de los trabajadores en Argentina recibe formación por parte de su empleador, por debajo de Chile (16%) y por encima de Uruguay (11%).

Además, el 45% de los argentinos afirma no recibir nunca instancias de formación en su trabajo, lo que evidencia una debilidad estructural en la actualización de habilidades dentro de las empresas.

Factores que condicionan la empleabilidad

El estudio identifica las principales barreras que enfrentan los trabajadores:

Falta de experiencia específica: 38%

Edad: 26%

Cambios en el mercado laboral: 16%

Falta de actualización tecnológica: 11%

En comparación, en Chile el factor edad se posiciona como el principal obstáculo (52%), mientras que en Uruguay los condicionantes se distribuyen de manera más equilibrada.

Predisposición a capacitarse y nuevas demandas al empleo

A pesar de las dificultades, el informe destaca una actitud proactiva del talento argentino: el 76% asegura que se capacitaría por su cuenta si su puesto lo requiriera, superando a Chile (68%) y Uruguay (71%).

En este contexto, las oportunidades de capacitación, crecimiento profesional y aprendizaje continuo comienzan a consolidarse como factores clave al momento de elegir un empleo.