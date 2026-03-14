Inseguridad en Villa Mercedes: robaron la moto de una profesora y pide ayuda para recuperarla

Una joven docente de Villa Mercedes denunció el robo de su motocicleta, su único medio de transporte para trasladarse a trabajar. El hecho ocurrió durante la noche del jueves 13 de marzo, en inmediaciones del polideportivo ubicado en las calles Héctor Aubert y Capitán Bolzan, en el barrio Jardín del Sur.

La víctima, Candela Guzmán, profesora de educación física, relató que el vehículo fue sustraído entre las 23:00 y las 23:30 mientras se encontraba estacionado en la zona.

Según detalló, se trata de una motocicleta Keller Crono Classic 110cc, color rojo, patente A227IEZ. La joven indicó además que la moto tenía una característica particular: dos cintas rojas atadas en cada uno de los espejos, lo que podría facilitar su identificación.

“Era mi único medio de transporte para ir a trabajar”, expresó con angustia la docente, quien señaló que el vehículo se encontraba en perfecto estado de conservación.

Tras el hecho, Guzmán realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales, que ya iniciaron las actuaciones para intentar localizar el rodado.

Mientras tanto, la joven solicita la colaboración de vecinos y de la comunidad de Villa Mercedes para difundir la información y ayudar a recuperar la motocicleta. Cualquier persona que tenga datos sobre su paradero puede comunicarse al 2657 66-1527.

En las últimas semanas, vecinos de distintos sectores de la ciudad han manifestado preocupación por hechos de inseguridad vinculados al robo de motocicletas, un delito que suele registrarse en zonas residenciales y espacios públicos durante la noche.