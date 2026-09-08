Inseguridad: Un hombre fue filmado mientras forzaba la puerta de una vivienda en Altos del Oeste

La inseguridad vuelve a generar preocupación entre vecinos del barrio Altos del Oeste, en Villa Mercedes, luego de que se difundiera un video en el que se observa a un hombre manipulando y aparentemente forzando la puerta de ingreso a una vivienda.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad domiciliaria y posteriormente compartidas por residentes del sector, quienes manifestaron su inquietud ante los episodios delictivos que, según relatan, se vienen registrando en la zona.

En la grabación se observa a un individuo frente a la puerta de un domicilio mientras intenta abrirla durante varios segundos. Finalmente, logra acceder al inmueble.

Preocupación entre los vecinos de Altos del Oeste

Habitantes de Altos del Oeste aseguran que existe una creciente sensación de inseguridad y señalan que uno de los aspectos que mayor preocupación genera es que este tipo de situaciones se produzcan incluso en lugares donde existen cámaras de videovigilancia.

Según expresaron vecinos del barrio, el temor no está relacionado únicamente con la posibilidad de sufrir un robo, sino también con encontrarse con desconocidos dentro de las viviendas o regresar y descubrir que sus pertenencias fueron sustraídas.

El nuevo registro comenzó a circular entre las familias del sector como una forma de alertar a otros residentes y visibilizar la problemática.

Las cámaras particulares instaladas en viviendas se han convertido además en una herramienta frecuente para registrar movimientos sospechosos y aportar imágenes que eventualmente pueden resultar de utilidad ante una investigación.

Hasta el momento, con la información disponible, no trascendieron oficialmente la identidad de la persona registrada ni detalles sobre una eventual denuncia o intervención policial vinculada específicamente con este episodio.